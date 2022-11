Um estado de grande preocupação para o novo rei

Faz apenas dois meses desde a morte da rainha Elizabeth II e do rei Carlos III, seu herdeiro e novo rei, e eles parecem já estar cansados, o que está deixando os súditos muito ansiosos, dada a idade do novo governante.

O novo rei da Inglaterra sobe ao trono aos 70 anos, e enfrentar as obrigações que se avizinham certamente não será fácil. Portanto, a aparência cansada do rei preocupa as pessoas que temem por sua saúde.

Certamente se alguém esperou tanto tempo antes de subir ao trono, é isso Carlos Inglaterrao filho mais velho de Elizabeth II que deixou a coroa apenas este ano aos 96 anos, o que impulsionou Charles a subir ao trono aos sete anos de idade, com todas as limitações e dificuldades envolvidas.

Tanto que um arquivo Rumores recentes Na nova régua Eles o amam já cansado Talvez ele não esteja pronto para cumprir as obrigações que o aguardam. Este é um conjunto de pressões e obrigações que podem, para alguns, ser demais para o novo e muito adulto governante da Inglaterra.

No entanto, ninguém deveria estar mais disposto a anunciar Carlo Lidando com Obrigações da Coroa, já que ele estava se preparando para isso há vários anos. A coroação acontecerá em maio de 2023, e Carlo que já fala sobre seu jeito de ser Rei e de muita gente, não “gastou” a coroa, entre as pessoas que já estão preocupadas.

Depois de todos esses anos de preparação, há uma coisa que Carlo pode não ter pensado, pressão da mídia sobre a forma real. No entanto, Carlo, antes de se tornar rei, era o príncipe herdeiro, mas acima de tudo um marido Diana Spencer que terminou com ele para ficar com a mulher que ele sempre amou, a atual esposa da rainha, Camilla Parker Bowles. Portanto, deve ser usado para pressão da mídia.

Talvez a diferença essencial entre o antes e o depois seja justamente a presença de Rainha Elizabeth II Isso foi um pouco Consequência Claro que ele tinha a última palavra. Se vários escândalos forem interrompidos, enfim, essa coisa também se deve a ela, e Carlo pode não voltar para a mãe para manter o mesmo ritmo.

O rei Carlos III está realmente em apuros?

Entre os súditos do novo rei de Inglaterra, já há quem pense no futuro e acredite que William e Kate são os mais indicados para esta delicada tarefa.Definitivamente menor e mais forte. Há questões muito delicadas em jogo, e uma dessas questões que não deve ser subestimada é a espinhosa questão Violência contra menores em que o irmão do rei participará, André.

Não vamos esquecer o filho atormentar Quem por uma razão ou outra está no centro das atenções da mídia com sua esposa Meghan Markle. Em apoio a tudo isso, há escândalos financeiros, por exemplo, escândalos de compra e venda de títulos por meio de associações em seu nome.

Outra questão que aumenta o caldeirão de coisas a considerar é a situação política britânica com a crise de energia e os países da Commonwealth exigindo a independência. Parece que alguém dentro do Palácio de Buckingham revelou aos jornais “O Rei desmoronou”, uma frase que sugere que Carlo já está com tantos problemas que seus súditos já esperam pelo futuro e pelos personagens mais adequados de William e Kate.

A mesma pessoa que falou sobre o colapso de Carlos III mais tarde acrescentou que o novo rei “Cansado e aterrorizado com o que espera um rei”. A própria Camila, segundo a mesma fonte, estava igualmente preocupada e teria dito: “Isso é demais para ele”.