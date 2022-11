O lançamento do foguete lunar SLS em direção à plataforma de lançamento começou

A viagem de transporte para a plataforma de lançamento do enorme foguete SLS da NASA, que terá que devolver a humanidade à lua como parte da missão internacional Artemis à noite, começou nas primeiras horas da madrugada na Itália, a primeira das quais está prevista para 14 de novembro . O transporte do foguete do Assembly Building (Vab) para a plataforma de lançamento 39B levará cerca de dez horas no Kennedy Space Center, na Flórida.

Com cerca de 100 metros de altura e com uma cápsula Orion no topo, mover o SLS (Space Launch System) é um procedimento delicado e lento, tanto que levaria cerca de 10 horas para percorrer os 6,4 quilômetros que dividem o prédio do Vab até onde os técnicos puderam trabalhar e atualizar algumas das ferramentas do foguete, como as baterias e os sistemas de explosivos em caso de mau funcionamento, para a plataforma 39B, com partida prevista para 14 de novembro. Esta é a quarta vez que o SLS faz este voo, os dois primeiros em março e junho para alguns testes e o terceiro em meados de agosto para a primeira tentativa de lançamento. Após semanas de trabalho, os executivos da NASA decidiram devolver o foguete ao prédio para concluir o último trabalho de modernização e protegê-lo da passagem do furacão. O novo transporte colocará o SLS no lugar e começará em 14 de novembro a missão Artemis-1 sem astronautas que servirá como um ensaio para levar a humanidade ao redor da lua novamente em 2024, depois caminhar em sua superfície por um ano ou dois depois. depois.