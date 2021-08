Lautaro Martinez? Sem um projeto confiável, de outros grandes nomes “

Lukaku é sem dúvida uma perda importante para o ataque do Inter e vai depender de Lautaro Martinez e de novos contratos para que não se arrependa. O técnico do profissional Vercelli Scienza acha que sim, que teme um efeito dominó no elenco de Nerazzurri se a questão argentina não for resolvida imediatamente.

Dois pontos principais – Essa é uma opinião Joseph Science, que falou no “Sportitalia Mercato”, sobre o ataqueInter e um no outro Lautaro Martinez: «Romelu Lukaku Ele é um jogador quase insubstituível. Tobacco ZapataPor causa do hábito do futebol italiano, ele pode assumir essa função. Mas é necessário organizar a situação de Lautaro Martinez. Caso contrário, corre-se o risco de um efeito dominó com outros grandes nomes que, não vendo mais um projeto confiável, vão tentar deixar a equipe. Compra Edin Dzeko Tudo bem impedir a saída de Lukaku, mas o Inter deve definitivamente levar outro atacante com grande profundidade, já que o vazio deixado pelo belga é quase intransponível. Zapata seria ótimo para o Inter, mas acho difícil para eleAtalanta. O ponto e a posição de Lautaro Martinez serão fundamentais».