Defesas imunológicas, com a chegada do frio, é melhor correr para se esconder

O frio ainda não chegou, mas é uma boa ideia se movimentar com antecedência para fortalecer suas defesas imunológicas e assim reduzir a probabilidade de contrair uma gripe ou vírus desagradável. Felizmente, o objetivo pode ser resolvido graças a alguns que foram pensados ​​na mesa.

O outono e o inverno são, por definição, os meses em que a gripe é fácil de pegar e nos quais é bom ficar atento para evitar as greves, principalmente quando os sintomas são semelhantes aos da Covid. Portanto, todos devemos fazer o nosso melhor para fortalecer as defesas imunológicas, que protegem contra a agressão de agentes infecciosos, como vírus e bactérias, mesmo que nos enquadremos nas categorias mais vulneráveis. As crianças e os idosos, assim como os doentes oncológicos, são os que devem prestar mais atenção ao seu comportamento quotidiano.

É importante ter fortes defesas imunológicas

Poder contar com uma boa dose de defesas imunológicas é importante justamente porque aumenta as chances de uma boa saúde.. Além de não ser infectado por vírus, se você tiver uma ferida, ela cicatriza mais facilmente. Não apenas isso, mas também é difícil obter um tumor, embora nesses casos a genética geralmente sofra.

Manter sua estabilidade não é tão simples, porque elementos importantes têm efeito Como idade (os idosos podem ser mais fracos), certas condições físicas, como gravidez ou perda de peso, estilo de vida e nível de estresse. Ansiedade de qualquer tipo, e ainda mais se você tem uma personalidade emocional, não ajuda particularmente.

Mas é possível fazer algo concreto para ajudar nossos corpos? Felizmente a resposta é sim. Em geral, seria uma boa ideia limitar ou eliminar quase completamente o fumo e o álcool, evitar a letargia extrema e ficar longe de situações e pessoas que não se sentem bem e podem afetar o humor. Mas isso não é tudo: o apoio essencial também pode vir da nutrição.

Cuidado com o que você come

Muitas vezes é subestimado, mas a nutrição também desempenha um papel importante na redução das chances de adoecer. De fato, basta introduzir alguns alimentos específicos na dieta de um indivíduo para aumentar as defesas imunológicas. Então vamos ver quais sintomas podem nos alertar e nos fazer entender que temos que fazer algo concreto pelo nosso corpo.

Os sinais a procurar são muito comuns: Queda de cabelo, anemia, pele seca e seca, dores musculares e fadiga, sensação geral de fraqueza e dor de cabeça. Em vez disso, aqui estão os alimentos que devemos consumir constantemente.

As vitaminas desempenham um papel essencial, especialmente C, E e D. A vitamina C é encontrada em pimentas, pimentas, frutas cítricas, kiwis, cruzado (brócolis, repolho, couve-flor, repolho), salsa e rúcula. Por outro lado, a vitamina E é encontrada no azeite extra virgem, abacate, frutas secas, oleaginosas e grãos integrais. Também é necessário aumentar a quantidade de antioxidantes, ou seja, aquelas substâncias que retardam o estresse oxidativo, processo que leva ao envelhecimento das células. Podemos fazer isso graças à vitamina D e beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Óleo de fígado de bacalhau, crustáceos, fígado, queijo, gema de ovo, manteiga, frutas e legumes, brócolis e repolho verde são úteis para isso.

Muitos também podem gostar de frutas vermelhas, especialmente groselhas pretas e cranberries, Ambos são ricos em vitamina C, depois os ovos, ricos em gorduras boas e proteínas de alto valor biológico. Todos os cereais podem ajudar, mas a aveia em particular.