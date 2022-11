Professor Mariano Bizzari: Oncologista e Professor de Patologia Clínica da Universidade de La Sapienza, explica as razões científicas para o fracasso da campanha de vacinação em massa, em particular as vacinas de mRNA que causaram o aparecimento de variantes, a proteção não é muito durável e após um algumas semanas torna-se negativo, a proteína do pico da vacina está presente no corpo até 8 semanas após a vacinação. o professor. Bizzarri revela o engano maciço de tampões que dariam falsos positivos entre 70% e 80%, números que exageravam a escala da emergência pandêmica, além de isolar milhares de italianos em prisão domiciliar sem causa. As pessoas vacinadas tornam-se mais infectadas do que as pessoas não vacinadas e, no caso de eventos adversos, o monitoramento é inadequado e os relatórios são severamente subestimados. O professor explica por que a tradicional vacina de vírus atenuado não é utilizada. O Corredor Verde era uma medida puramente política que nada tinha a ver com ciência, e toda a gestão da pandemia era política e científica, ou pelo menos uma parte importante dela não estava sendo ouvida. Isso e muito mais em um episódio de maior valor informativo científico.

Professor Mariano Bizzari Ele é gerente de laboratório biologia de sistemas na mesma seção. Quanto à abordagem sistemática da biologia, ele foi fiel a ela biologia de sistemas (2018).[1] Foi presidente do Conselho Técnico-Científico daagência espacial italiana (ASI)[2]. Autor de publicações científicas internacionais[3] e artigos populares, entre outros, sobre a etiologia multifatorial da Câncer E os riscos manipulação genéticaE a[4][5][6][7][8] Por exemplo, ao esclarecer que melatonina Previne tumores porque inibe o inibidor de p53 (MDM2), ativa dois tipos de Apoptose Modifica o citoesqueleto.[9][10] Ele é o autor do primeiro arquivo sobre os efeitos cancerígenos daElva A partir de Taranto Bem como um relatório sobre isso de ano Novo A partir de tanque latino O que levou à condenação da empresa multinacional pelos danos à saúde.[11][12][13] Ajude a desenvolver um novo tipo de sensor que combina as propriedades “nariz eletrônico” e “língua eletrônica” para reconhecer doenças com base em modificações biofísicas que ocorrem na matriz do sensor por amostras voláteis (respiração) ou fluidos. (sangue, saliva, etc.).[14]

