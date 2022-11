Carlotta, influenciadora defende graduação em Flash Medicine: apenas inveja

Contra Carlotta um verdadeiro é desencadeado tempestade socialcom suspeitas e acusações que se enquadram Discussão sobre as vantagens Reavivado com a nova redação do Ministério da Educação e Mérito. O influenciador não é novo para registrar suas conquistas na área escolar: em 2017, também fez uma boa nota no ensino médio, alcançando GCSE Classical 100 plus honras e um ano de antecedência. O resultado que você pagou Sérgio Mattarella para recompensá-la Porta bandeira de trabalho.

Também neste caso, a jovem aproveitou o que foi tecnicamente definido “Abreviatura de Mérito” (Artigo 199 § 1º do Decreto Legislativo nº 297). Esta é uma opção aberta a qualquer pessoa que cumpra os requisitos.

Defesa de Carlotta Rossignoli – disse Carlota República. “Dizem que terminei minha carreira acadêmica em cinco anos, aproveitando a primeira sessão de graduação disponível para o sexto ano e estou feliz que a universidade tenha repetido isso publicamente. Não houve atalho, não houve facilitação.” Mas como o jovem de 23 anos se formou mais cedo, apesar das frequentes viagens aos lugares mais díspares, documentados no Instagram? “Os únicos segredos são organização e design”, disse a influenciadora. “Adoro viajar porque é um enriquecimento cultural. Estudar nunca me impediu de me dedicar a paixões, do piano ao esporte.”

Esclarecimento do reitor da universidade Até a universidade defendeu a escolha dos horários previstos para a formatura de Carlotta Rossignoli. “O aluno se formou no primeiro semestre do sexto ano, e não no final dele, depois de receber todos os créditos de treinamento exigidos e completar antecipadamente o treinamento obrigatório”, especificou o reitor Enrico Guerlon, reconhecendo a singularidade do caso.

Resposta do ministério em julho A decisão de encurtar o período necessário para obter uma qualificação acadêmica para a jovem veio após consulta ao Ministério da Universidade e Pesquisa. Consulta solicitada em março de 2022, com resposta em julho. “Acredita-se que o mestrado pode ser obtido logo no primeiro semestre do sexto ano, principalmente após o primeiro mês, somente se o aluno tiver alcançado e concluído os créditos exigidos e os estágios obrigatórios.”

Dúvidas e acusações – No entanto, as dúvidas permanecem, com muitos colegas e usuários do Carlotta questionando a suposta desautorização das regras válidas para todos os outros alunos. Não há obrigatoriedade de frequentar os cursos? “É uma universidade privada, você só tem que pagar e pode fazer tudo.” “Era impossível comparecer ao exame oral de Carlotta.”

Caminho Universitário Carlotta Rossignoli – A Universidade Vita-Salute San Raffaele destacou o caso Carlotta há um ano, a pedido do estudante em andamento. E em 17 de novembro de 2021 ele quase negou essa possibilidade, mas permitiu “as duas provas marcadas para a sexta durante o ano, com sua frequência a ser determinada com antecedência”. E assim Carlotta avançou para as duas últimas provas no mês seguinte. Para a tese de certificação, o orientador Carlo Paponi, que também foi agredido pelos alunos, destacou a regularidade ao falar do excelente trabalho. Por fim, o treinamento do 6º ano: “Realizado por um GP entre setembro e outubro”, relata um memorando interno da universidade.