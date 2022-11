Cop27, Fuzzi: A ciência não está sendo ouvida, o meio ambiente importa para todos

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas está na linha de partida, e várias questões relacionadas à questão ambiental estão de volta à mesa de negociações para serem resolvidas o mais rápido possível. Pesquisador Sandro Fawzy: Falta uma imagem global unificada

Eduardo Giribaldi – Cidade do Vaticano

A Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP27, de 6 a 18 de novembro em Sharm El-Sheikh, Egito, é uma oportunidade para propor e discutir soluções rápidas e coletivas para as questões ambientais mais prementes. Os objetivos que a conferência pretende alcançar enquadram-se em quatro categorias: mitigação, adaptação, financiamento e cooperação. Sobre este último aspecto, há mais a fazer, afirma Sandro Fauzi, director de investigação do CNR de Bolonha e do Instituto de Ciências Atmosféricas e do Clima (ISAC), que afirma que “sem uma vontade política comum e consensual é difícil para alcançar resultados”.

Ouça a entrevista com Sandro Fawzy

As emissões nunca diminuem



Durante sua carreira acadêmica, Fuzzi participou de várias minutas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas para avaliação do estado do clima. Portanto, sua visão é diferenciada, o que pode confirmar que, nos últimos 20 anos, as emissões responsáveis ​​pelo aquecimento global nunca diminuíram. “A ciência tem destacado esses problemas há 30 anos – observa Fawzi – mas a sociedade e a política não os levaram suficientemente em consideração”. Entre as causas da crise climática, não podemos ignorar a falta de esforços para preservar os acordos celebrados entre os estados membros das Nações Unidas em Paris, em 2015. Acima de tudo, manter a elevação da temperatura global em não mais de 1,5 graus Celsius . final deste século.

contexto global

Em relação à próxima conferência COP27, Fuzzi admite que ainda não existe um “quadro global unido”. A União Europeia intervém, mas é preciso lembrar que ela responde por apenas 9% das emissões globais. A situação nos Estados Unidos é diferente. “O intervalo entre a presidência de Trump foi, na minha opinião, muito negativo do ponto de vista ambiental – admite Fawzi – mas com a atual presidência novos recursos foram alocados para reduzir as emissões de gases que alteram o clima.” Se o conflito na Ucrânia se somar a essa situação já complexa, é claro que a conferência não começará “sob melhores auspícios”.





Recursos e Sustentabilidade

São necessários recursos para pôr em movimento o mecanismo de sustentabilidade. Mas muitas vezes, os estados membros da ONU não honraram os acordos que prevêem a alocação de capital em benefício dos países em desenvolvimento. “Deve-se dizer que os Acordos de Paris também previam a mobilização de US$ 100 bilhões anualmente para os países mais pobres e, portanto, sem recursos e tecnologias para reduzir suas emissões”, explica Fawzy, mas “isso foi feito apenas em uma parte muito pequena”.

Do petróleo às fontes renováveis

As soluções que podem ser encontradas e aplicadas podem ser resumidas em um conceito: “Transição rápida de uma economia baseada no consumo de derivados de petróleo para uma economia baseada em recursos renováveis”. As tecnologias estão lá, mas a vontade política está ausente, mas o problema ambiental é aquele que afeta a todos sem exceção. Fuzzi conclui que “uma tonelada de CO2 emitida na Itália tem o mesmo peso que a emitida na China”. “Sem ação conjunta e acordada e vontade política, é difícil obter resultados.”