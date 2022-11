Nunca guarde aquele objeto que todos nós prendemos especialmente à mesa de cabeceira. seja certeiro!

Não é nenhum segredo que eu Os telefones celulares emitem radiação eletromagnéticaMas é prejudicial? O CDC diz que não há evidências de danos. Mas a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde descreve a radiação como “possivelmente cancerígena para humanos”, e pesquisas recentes, incluindo um estudo perturbador de 2009 no Journal of Clinical Oncology, chegaram a conclusões semelhantes.

Sem celular na mesa de cabeceira: todos os riscos para a saúde

Algumas pessoas são tão apegadas ao celular que os mantêm na mesa ou mesmo debaixo do travesseiro. péssima ideia. Emitido de telefones celulares radiação eletromagnética Onde quer que estejam, o que significa que dormir com alguém por perto aumenta a exposição durante a noite. O que eu faço?

Coloque o telefone no Modo Avião (que desliga o transceptor) ou desligue-o. Se quiser estar disponível para receber chamadas, coloque o telefone a vários metros da cama.

Bolsos e sutiãs são ótimos lugares para guardar o celular, certo?

Dr. Davis diz que não, observando que a absorção de sinais de telefones celulares pelo corpo diminui drasticamente com a distância. Um telefone a alguns centímetros de distância do corpo fornece centenas de vezes menos radiação do que a radiação na pele.

Por que os pais devem desencorajar as crianças a segurar celulares nos ouvidos? Porque seus crânios são mais finos e seus cérebros ainda estão crescendo rapidamente. Dr. Davis diz que crânios finos não podem bloquear a radiação do telefone celular. Se a radiação do telefone celular causar danos, os telefones celulares provavelmente serão mais perigosos para as crianças. De acordo com o Dr. Davis, o que as crianças devem fazer? Usando um telefone fixo, mensagens de texto, viva-voz, um fone de ouvido – qualquer coisa para manter os telefones celulares fora de sua cabeça.

Quanto mais fraco for o sinal exibido na tela do telefone, mais forte será o sinal emitido pelo celular. Quanto mais forte o sinal, mais radiação é transmitida ao corpo. Se possível, quando o sinal estiver fraco, diz o Dr. Davis, é melhor usar um telefone fixo, alto-falante ou fone de ouvido.