A nova tentativa de transformar a saúde na Lombardia

No arranha-céu Pirelli, conhecido como Pirellone, a sede do Conselho Regional da Lombardia, uma das mais longas sessões dos últimos 30 anos está ocorrendo: os diretores estão discutindo outra tentativa de reformar o sistema de saúde regional após as brechas aparentes que surgiram durante o primeiro onda da pandemia do coronavírus. As comparações e discussões sobre a reorganização do sistema de saúde na Lombardia começaram há mais de um ano, mas apenas nos últimos meses – com a nomeação da consultora de bem-estar Leticia Moratti, que substituindo Giulio Galera – A discussão girou em torno de uma série de proposições sutis.

Mais do que reforma, Moratti e a maioria falam sobre “linhas de desenvolvimento” ou sobre simples mudanças na chamada Lei Maroni de 2015 que por sua vez reformou a reforma da saúde de 1997 aprovada durante o primeiro mandato de Roberto Formigoni.

Os pontos principais do novo texto são quatro: a abordagem chamada “Uma Saúde”, que reconhece a ligação entre a saúde dos indivíduos, a saúde dos animais e o meio ambiente; liberdade do cidadão escolher hospitais e pessoal; a relação entre saúde pública e privada; A ligação entre a saúde na Lombardia, empresas e universidades.

Nos cartões que indicam os objetivos da reforma, lemos que, entre outras coisas, haverá um “fortalecimento geral da medicina e prevenção distrital” com a criação de “lares comunitários, hospitais comunitários, centros operacionais regionais e a promoção da assistência domiciliar integrada ( ADI) ”(voltamos). O papel dos GPs é descrito como sendo “central” no cuidado dos pacientes, especialmente aqueles com doenças crônicas. “O espírito desta proposta de reforma é certamente fortalecer a saúde local de uma forma muito tangível,” Ele disse Moratti.

Os dois pontos mais importantes das diretrizes, e que muitas vezes têm esperado da política regional, são a chamada livre escolha do cidadão e a relação entre a saúde pública e a privada. Com efeito, a assistência à saúde na Lombardia hoje ainda se baseia na visão do ex-presidente Roberto Formigoni que, durante sua gestão, de 1995 a 2013, criou um sistema baseado especificamente na liberdade de tratamento pelo serviço de saúde público ou privado.

A visão de Formigoni foi possibilitada pela reforma de 1997 que tornou os hospitais italianos mais parecidos com corporações, com orçamentos independentes e gerentes profissionais, e que deu autonomia aos governos regionais – competentes em saúde de acordo com as disposições da constituição – para se organizarem como quisessem .

Hoje, menos da metade da assistência à saúde na Lombardia é privada: a maior parte opera sob convênio com o público, ou seja, é paga pela região para oferecer os mesmos preços e a mesma qualidade de desempenho do serviço público. Em algumas áreas da região, os indivíduos tornaram-se os gestores dominantes da saúde local. E de muitas maneiras, como vimos nos últimos anos, isso é um problema.

As empresas privadas, com fins lucrativos, centram a sua atividade sobretudo em operações de baixo risco e visitas especializadas, enquanto os hospitais públicos se preocupam principalmente com primeiros socorros, traumas rodoviários, assistência a idosos e doenças crónicas, raramente doenças.

Esta abordagem é confirmada pelos dados mais recentes da AGENAS, a agência regional de serviços de saúde nacional, Difundido a partir de Corriere della SeraEm 2019, antes da pandemia, havia 29.308 famílias na Lombardia no total, 70 por cento públicas e 30 por cento privadas.

Mas se olharmos para os diferentes tipos de intervenções em detalhes, as porcentagens mudam. As intervenções que são lucrativas e com amplo arbítrio na decisão de realizá-las ou não, por exemplo, aquelas relacionadas à obesidade ou às válvulas cardíacas, são freqüentemente realizadas por indivíduos leigos. O mesmo é verdadeiro para outras operações, como implantação de marca-passo, cirurgia de revascularização do miocárdio e próteses de quadril e joelho. Os hospitais públicos realizam as intervenções mais caras e arriscadas: tratam 80% das hemorragias cerebrais, 87% das leucemias e 82% dos cânceres respiratórios. 87,2 por cento das crianças imaturas são cuidadas em instalações públicas.

Resumindo: embora financiadas de forma semelhante e realmente posicionadas no mesmo nível, as estruturas públicas assumem operações muito mais arriscadas do que as privadas, que podem se concentrar na maximização de seus lucros por meio de operações superespecializadas e bem pagas. “Os prestadores de serviços privados podem escolher o que fazem e os serviços que prestam, e não têm restrições ao serviço público, podem decidir quais os serviços mais lucrativos, sem considerar quais os serviços que têm uma relação custo-benefício mais elevada e quais os que podem não ser lucrativo, como bloqueio, ” Ele explicou uma o submarino Angelo Barbato, pesquisador do Instituto Mario Negri de Pesquisas Farmacológicas. De acordo com a AGENAS, esta abordagem permite que os indivíduos obtenham os serviços mais lucrativos, deixando ao público os serviços que talvez sejam os mais necessários, mas são uma fonte de dívida em vez de renda.

Ao longo dos anos, entre outras coisas, esta instalação – um poderoso componente privado concentrado em uma rede de grandes hospitais modernos, muitas vezes identificados como um retrato da eficiência da saúde na Lombardia – negligenciou a assistência regional, ou seja, a rede formada por clínicos gerais, médicos guardas e clínicas locais e RSA, que segundo muitos especialistas hoje necessita de maior desenvolvimento e maior investimento.

As lacunas óbvias nesta rede foram uma das razões para a resposta inadequada à primeira onda de infecções: sem uma referência intermediária entre os GPs e os hospitais, muitos pacientes completaram 118 anos e os hospitais enfrentaram enormes dificuldades em ‘ajudar milhares de pacientes’. .

– Leia também: Os dois meses que abalaram a Lombardia

As lacunas e problemas no estabelecimento dos cuidados de saúde na Lombardia também foram identificados pela AGENAS, a qual é mencionada em documento Publicados No final de 2020, ele tentou explicar as limitações da assistência à saúde na Lombardia, incluindo a falta de uma unidade central forte, a dispersão de responsabilidades nas mãos de 8 empresas de proteção à saúde (ATS), a falta de conexão entre hospitais e regionais medicina, a dificuldade de gestão de recursos econômicos e controle de desempenho devido à competição entre hospitais públicos e privados.

Ageenas propôs a criação de uma agência ATS única, para devolver as funções de supervisão de todos os indivíduos ao distrito por meio de estruturas de monitoramento, para criar departamentos e distritos de prevenção. Em suma, mais drogas na área e mais cheques.

A nova tentativa de reforma aceitou apenas parcialmente as sugestões.

Os cuidados de saúde regionais em Lombard serão, na verdade, baseados em uma rede de distritos: haverá um para cada 100.000 habitantes e um para cada 20.000 nas regiões montanhosas. Os distritos terão a tarefa de “avaliar as necessidades locais, planejar e integrar os profissionais de saúde (clínicos gerais, pediatras, especialistas ambulatoriais, enfermeiras e assistentes sociais)”. Eles terão uma sede que é “reconhecível e acessível aos cidadãos” e operarão estruturas regionais: casas comunitárias, centros operacionais regionais e hospitais comunitários.

Haverá 203 lares comunitários: as clínicas estão abertas 24 horas por dia, sete dias por semana, onde os GPs trabalham e onde as pessoas podem procurar ajuda médica imediata sem ir ao pronto-socorro. Os pacientes crônicos serão acompanhados no âmbito comunitário e as assistentes sociais trabalharão para estabelecer um diálogo direto com os serviços sociais municipais. O objetivo declarado é aumentar a cooperação entre os cuidados sociais e de saúde.

A reforma prevê ainda a construção de 60 hospitais comunitários destinados a internação de curta duração, onde serão realizadas intervenções minimamente invasivas. Eles terão em média 20 leitos, com no máximo 40. Os Centros de Operações Regionais (COTs) facilitarão o acesso das pessoas aos cuidados de saúde, por exemplo, coordenando os serviços domiciliares e de saúde. Entre Hospitais e Emergências – Rede Urgente. Basicamente, eles decidirão como administrar a assistência ao paciente, além de cuidar da manutenção das conexões entre as diferentes estruturas de saúde às quais ele deverá recorrer.

Grande parte do dinheiro garantido pelo Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PNRR) será usado para financiar reparos: 300 milhões serão investidos em residências comunitárias, mais de 150 milhões em hospitais comunitários e 17,8 milhões em COTs. Outros 85 milhões dos fundos regionais serão alocados ao Centro de Prevenção de Doenças Transmissíveis.

Em geral, incluindo recursos regionais para fortalecer a rede de abastecimento, 1.350 bilhões foram alocados para a construção de saúde. Com a construção das novas estruturas, os custos totais com pessoal operacional são estimados em 17,8 milhões em 2022, 28,7 milhões em 2023 e 29,7 milhões de euros em 2024.

De acordo com assessores da oposição que apresentaram mais de 1.900 emendas e mais de 4.000 agendas, tratar “Reforma doentia” porque não são esperadas mudanças na regulamentação regional (8 ATS confirmadas) e, acima de tudo, devido ao persistente, senão exacerbado, desequilíbrio público-privado. Mesmo com a nova reforma, as estruturas privadas permanecerão completamente separadas do planejamento regional, ou seja, da solicitação de serviços de assistência com base na análise da demanda. A discussão de várias alterações e ordens do dia obrigou o presidente do Conselho Regional, Alessandro Fermi, a convocar os membros do Conselho para sessões que duraram várias horas, das oito à meia-noite. A meta da maioria é ter a aprovação final da reforma até o final da semana.

Prefeitos de centro-esquerda nas capitais da Lombardia – Milão (Pepe Sala), Bérgamo (Giorgio Gouri), Brescia (Emilio del Bono), Varese (David Galimberti), Cremona (Gianluca Galimberti) e Lecco (Mauro Gatinone) – estão reclamando do falta de participação das regiões. “Não é certo que as estruturas específicas correspondam às necessidades reais, em função das necessidades e densidade da população”, Ele disse sala. Enquanto, de acordo com Gurry, a crise pandêmica destacou as limitações do sistema de saúde Lombard: das listas de espera, ao aumento do número de pronto-socorros, à escassez de médicos de clínica geral. Em termos de fronteiras, a resposta da região parece estar aproveitando parcialmente a oportunidade de mudança. ”

ANAAO-ASSOMED Lombardia (Associação Nacional de Aids e Assistentes Hospitalares), uma das associações médicas italianas, também é crítica. O sindicato aponta para a “falta de coragem em mudar radicalmente um sistema com tantas questões críticas, existentes desde antes da pandemia, a ausência de pensamento sistemático na rede hospitalar, e o receio de se abrir ao setor privado também do lado vislumbrado pelo PNRR – que diz respeito ao atendimento regional – que apontam “Claramente o subinvestimento em medicina geral, a correção tímida da excessiva liberdade de credenciados e contratados, ainda que algumas melhorias no detalhamento do texto, são insuficientes para tradução prática imediata. ”