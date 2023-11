Enchente, cerca de 500 crianças praticarão ginástica no ginásio temporário montado na feira

A ginástica em Forlì voltou à sua “casa”, 6 meses depois da enchente que destruiu o prédio mais equipado para esta modalidade da cidade, o ginásio da Via Isonzo, que fica bem em frente à margem do rio Montone e a curta distância de um dos pontos onde o rio transbordou, submergindo o bairro de San Benedetto, que sofreu danos de 700 mil euros. Assim, o município abriu um ginásio temporário instalado no pavilhão de exposições de Forlì. Uma área de 1.000 metros quadrados com banheiros e vestiários permanecerá em serviço, segundo estimativa da vice-prefeita responsável pelo esporte, Daniele Mezzacpo, por duas temporadas esportivas.

Na verdade, as obras de recuperação do ginásio da Via Isonzo não terão lugar de imediato, embora sejam parcialmente cobertas por um donativo do Conad no valor de 300 mil euros. Mas o importante era dar aos atletas, cerca de 450-500 dos quais praticam ginástica artística e rítmica na cidade, a maioria deles crianças, uma solução de treino. “Criamos um ginásio em tempo recorde para compensar as deficiências causadas pela enchente. Não foi fácil porque o ginásio da Via Isonzo foi criado passo a passo com base nas necessidades dos clubes desportivos, com sistemas e mobiliário personalizados.” No entanto, mesmo o ginásio temporário da exposição “está de acordo com os padrões e foi projetado especificamente para atender às necessidades dessas empresas”. E ainda: “Não dá para atender 100% todas as modalidades, alguns vão ter que treinar em outros locais, mas conseguimos treinar 450-500 atletas na nossa cidade.

Vídeo: Os espaços temporários de ginástica da exposição

“A galeria Forlì, que voltou a lucrar, está à disposição”, acrescenta o presidente da empresa, Valerio Roccalpini. Alguns eventos de feiras pagarão o preço porque terão um pavilhão a menos disponível, principalmente o Pavilhão dos Animais, que colocou a arena para cavalos naquela área. “Não podemos sacrificar as necessidades de centenas de crianças”, comenta Rockalbini.

As despesas do município ascendem a cerca de 200 mil euros. São 30 mil euros de aluguer anual na galeria e cerca de 80 mil euros para equipamentos. acrescenta Mizzakapo. Além disso, as empresas que oferecem ginástica em Forli “não terão de pagar os custos das instalações, que se prevê sejam superiores aos que pagaram através do Isonzo, porque o município cobrirá a diferença”, acrescenta o consultor, que está acompanhado por uma delegação ao esporte. A autarquia investiu ainda na aquisição de equipamentos no valor de 100 mil euros, além de outros 64 mil euros angariados pelos clubes de ginástica de Forlì. “Temos equipamentos de última geração homologados para competições internacionais”, explica o técnico Roberto Gelli. Todos os equipamentos serão então transferidos para o edifício via Isonzo quando forem recuperados.