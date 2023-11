Maria Chiara Carrozza: “A igualdade entre mulheres e homens ajuda a avançar a ciência” | Postagem TG

Comprometa-se a derrotar todos os preconceitos. Maria Chiara CarozzaPresidente do Conselho Nacional de Investigação e antigo Ministro da Educação, toma nota dos progressos que a nossa sociedade tem feito no domínio da igualdade de género e espera por mais progressos, especialmente em assuntos científicos.

Senhor Presidente Carrozza, o Programa Nacional de Reassentamento, Inclusão Social, Emprego Feminino e Superação dos Estereótipos de Género estão entre os seus pontos principais. O primeiro-ministro Draghi disse que serão investidos mais de mil milhões de euros para reforçar o ensino das disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Na sua opinião, que papel as mulheres podem desempenhar na revitalização do país? Quão importante é estimular o estudo destes temas entre as gerações mais jovens, especialmente entre as meninas?

“Precisamos definitivamente de dar impulso ao empoderamento das mulheres, convencendo as raparigas do que podem alcançar ao comprometerem-se com as suas carreiras, e que com força de vontade e empenho podem alcançar muito e ter uma carreira gratificante. Os resultados, especialmente os científicos, são alcançados através de trabalhando juntos, mulheres e homens. No entanto, é lamentável que a proporção de mulheres matriculadas em faculdades científicas e tecnológicas seja inferior à proporção de homens, e isto tem claramente um impacto importante nos diplomas e nas carreiras. Devemos garantir que todos os estudos O caminho está disponível tanto para meninas quanto para meninos: é claro que não deve haver “atalhos, mas devemos nos comprometer a derrotar qualquer preconceito. Precisamos cada vez mais de um número equilibrado de ambos os sexos naqueles que se dedicam ao estudo das ciências exatas e tecnologia, e há uma necessidade urgente de uma mudança cultural.”

Comentando o “Relatório Recente sobre Pesquisa e Inovação na Itália”, a Ministra Maria Cristina Mesa disse que é importante “manter elevada a competitividade e as características da pesquisa inovadora” em nosso país. Quais são as ferramentas básicas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Resistência?

“O Programa Nacional de Investigação e Inovação representa uma oportunidade única e talvez irrepetível: criar um círculo virtuoso entre a investigação e inovação e o desenvolvimento económico e social do país; lançar muitos projetos de desenvolvimento científico e tecnológico e novas cooperações entre o mundo académico, administração pública, autoridades locais e indústria; para a cooperação entre os sectores público e privado com o objectivo de resolver os grandes desafios.” enfrentados pela sociedade. Estas condições devem ser mantidas, garantindo a presença de recursos ordinários suficientes, mesmo quando os recursos extraordinários do Governo Nacional Plano de Reconstrução Nacional esgotaram a sua missão, neste processo o Centro Nacional de Investigação Científica poderá medir-se nos procedimentos previstos no programa A Comissão Nacional de Investigação e Desenvolvimento tem um duplo contributo: por um lado, através do nosso No âmbito interdisciplinar, podemos implementar directamente projectos de I&D; por outro lado, podemos contribuir para a concepção e gestão de instrumentos de financiamento, e fazer a mediação entre o governo, a comunidade científica, as organizações científicas e as empresas. combinando a investigação e o trabalho da Agência, restaurando o papel central que já desempenhou no passado, basta pensar nos projectos a jusante, que já desempenha na coordenação de muitas infra-estruturas de investigação europeias.

Na sua opinião, quanto impacto pode ter a sinergia entre a administração pública e as grandes empresas privadas na implementação da transformação ambiental e digital, que até uma empresa como a Poste Italiane está a implementar através de um projeto de educação digital?

“O PNRR situa a política de investigação numa transformação mais ampla do sistema económico italiano. A investigação pública deve desempenhar um papel multiplicador capaz de ativar investimentos em investigação e inovação privadas, com o objetivo de criar ecossistemas onde as ideias possam ser transformadas em novos produtos, processos e serviços , a fim de criar oportunidades de emprego valiosas.” Altamente aditivo, envolvendo os setores produtivos mais dinâmicos nos mercados internacionais. Os atores públicos de investigação devem, portanto, assumir um papel central no desenho definido no PNRR, uma vez que, ao trabalhar nas fronteiras da ciência, sejam capazes de abrir novos caminhos tecnológicos, pelo que devem estar preparados para enfrentar o desafio através de um amplo conjunto de acções, intervenções e soluções previstas no plano e garantir que os investimentos previstos tenham impactos tangíveis na sociedade e na economia social e nacional. sistema econômico.Para responder a este apelo, ainda há muito a ser feito. Como na Itália ainda falta um ambiente propício à inovação, é necessário facilitar patentes, apoio à certificação, testes piloto, seguros e ferramentas legais para facilitar a transição da ciência para a tecnologia e para aqueles que querem fazer negócios. Trata-se de criar condições que permitam à investigação dar um passo em frente em direcção às necessidades das pessoas e do mercado. Os papéis desempenhados pelos sujeitos científicos e comerciais são diferentes, mas deve haver reconhecimento mútuo entre eles, lançando as bases para uma relação de confiança e cooperação. Isto significa dotar-nos de regras e procedimentos rápidos e eficazes que facilitem soluções em vez de criar obstáculos burocráticos.»

