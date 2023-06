Comer na frente da TV faz mal: todos os motivos segundo a ciência

Comer na frente da TV é um comportamento certo ou errado? A ciência responde à pergunta.

O hábito que todos desenvolvemos com as novas tecnologias é Comer na frente da TV. Um gesto bastante normal que pode esconder riscos. Para explicar se é perigoso para a nossa saúde ou não Foram os próprios cientistas Depois de estudá-lo. Mas vamos ver juntos todas as respostas que este grupo de especialistas nos deu.

Quando você está com pressa E você não tem tempo de pôr a mesa, parece que uma das melhores soluções é sentar no sofá e comer em frente à TV.

crianças Eles são especialmente aqueles que adoram essa opção de assistir desenhos animados ou séries de TV. Embora isso possa parecer que estamos relaxando, definitivamente não é o caso. De acordo com alguns estudos recentes, comer na frente da TV conta Comportamento muito ruim para sua saúde. Foram exatamente os especialistas que nos explicaram que condenavam essa escolha que as pessoas faziam. Este comportamento aparentemente inofensivo é na verdade Mau hábito O que pode levar a um fator realmente difícil de controlar.

Mas vamos ver quais são riscos envolvidos Se você decidir comer na frente de uma boa série de TV na Netflix.

Ganho de peso e os perigos de comer dessa maneira

De acordo com cientistas, estar em frente à TV ao comer é Um dos principais fatores de ganho de peso. Estar distraído assistindo seu filme ou série de TV favorita no momento é o resultado de um esquema mental profundamente falho. O mecanismo pelo qual comemos porque estamos distraídos Pelas fotos, inevitavelmente leva ao nosso ganho de peso. Esse comportamento errado também é uma das principais causas da obesidade no mundo. falta de consciência O consumo eficiente do que você come é um problema que não deve ser subestimado.

A pergunta que muitos farão é: Quais são os comportamentos certos? Quando você come comida

Tudo o que você faz quando come

para trás, comportamentos exemplares Para evitar o ganho de peso pode ser o seguinte. A primeira coisa que você faz ao comer ele mastiga bem; Assim você vai perceber todos os sabores e a quantidade de comida que está realmente comendo. Normalmente quem faz as refeições em frente à TV, engole grandes pedaços de comida e Ele não se concentra em quanto ele come.

Lembrar da última refeição também é bom. Segundo um estudo da Universidade de Liverpool, quem tem essa memória certamente ficará mais satisfeito com o que come. até eu completar.

Então pare de comer na frente da TV Se você não quer ver seus quilos subirem na balança!