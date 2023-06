Com o diabetes tipo 2 genético, a solução para o problema (também) vem da atividade física

O diabetes genético ou uma predisposição ao diabetes tipo 2 podem levar ao aparecimento da doença, que é bastante incapacitante como a conhecemos.

A hereditariedade, em muitas doenças, desempenha um papel fundamental, mas para combater os sintomas e melhorar a saúde, também podemos explorar os benefícios de certos estilos de vida.

diabético Tipo 2lembre-se, é uma forma Diabetes para o qual não são necessários tratamentos com insulinaque ocorre no tipo 1. No entanto, a doença deve ser constantemente monitorada para evitar que o alto nível de açúcar no sangue cause outros problemas de saúde.

Diabetes genético ou predisposição, qual é a diferença

diabetes é um Uma doença que pode surgir por vários motivos, muitas vezes sequenciais. Estar acima do peso e ter excesso de gordura na barriga certamente aumenta a resistência à insulina e o risco de desenvolver essa condição.

No entanto, outros fatores também desempenham um papel, como:

• Ele Ela estilo de vida sedentárioA falta de atividade física facilita o acúmulo de açúcares, pois não são consumidos adequadamente pelas células.

• o GenéticaCertos genes podem tornar as pessoas mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2, embora o início possa mudar com base em fatores pessoais e/ou ambientais.

• idadeO diabetes tipo 2 é mais comum em pessoas com mais de 45 anos, mas pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade.

• Pré-diabetesÉ uma condição de “alarme” que, se tomada a tempo, pode prevenir o aparecimento da doença real.

• diabetes gestacionalPode acontecer com mulheres durante a gravidez, mas desaparece por conta própria após o nascimento do bebê.

O que os cientistas descobriram sobre o combate ao diabetes tipo 2

de Um estudo recente Foi demonstrado que a atividade física regular reduz significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2, mesmo em adultos Indivíduos com predisposição genética.

Exercitar-se definitivamente ajuda a mantê-lo em forma, especialmente desde então Todos deveriam pensar em se movimentar mais.

a Equipe de pesquisa da Universidade de Sydneyna Austrália, entretanto, se aprofundou no tema, focando no interesse Indivíduos correm o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Observe primeiro que, embora a atividade física moderada de 30 minutos por dia possa prevenir o diabetes tipo 2 (DM2), o conhecimento atual é muito bom, baseado em autotestemunhos e, acima de tudo, que não leva em consideração a maior carga de risco de pessoas geneticamente suscetíveis .

Então os pesquisadores fizeram isso testes foram feitos Mais especificamente, inclui aprox. 60 mil pacientes. assuntos eram Ele estudou por 7 anos Assim, podemos imaginar a quantidade de dados coletados.

Pessoas com alto risco genético tiveram um risco 2,4 vezes maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que aquelas com baixo risco genético.

Em vários testes e durante o estudo, o prof Os pesquisadores observam que as pessoas que se dedicaram a mais de Uma hora de exercício de intensidade moderada Eles desenvolveram 74% menos chance de desenvolver diabetes tipo 2.

As conclusões dos pesquisadores foram que Mesmo indivíduos geneticamente predispostos Assim, corre um risco maior de neutralizar eficazmente o aparecimento de diabetes, Obrigado pelo exercício.

(As informações contidas neste artigo são meramente informativas e referem-se a estudos ou publicações científicas em revistas médicas. Portanto, não substituem a consulta com um médico ou especialista e não devem ser levadas em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos)