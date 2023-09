Encefalite transmitida por carrapatos: o que é, sintomas e como é transmitida

casos Encefalite infecciosa (tbe) em Vêneto : De acordo com o último boletim divulgado pela região, na verdade, 18 casos de Tbe foram detectados até agora : dez para encefalite e oito para a forma menos intrusiva, ou seja Infecção viral por carrapato .

“nós Acabamos de dar alta a três pacientes Ele tem cinquenta anos e outro, de sessenta, acaba de ser transferido da UTI para a enfermaria. Mas o diagnóstico é difícil, ele ainda não consegue respirar sozinho”. Corriere della Sera doutor Renzo Scaggiante Chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital San Martino de Belluno. Infelizmente para e ser Não existem tratamentos direcionados, recorremos à cortisona e aos anti-inflamatórios, e entre 1% e 2% dos pacientes são afetados. Parada respiratória . em contraste A vacina funciona muito bem Não tem efeitos colaterais, por isso recomendamos.”

lá Meningoencefalite transmitida por carrapatos (Tbe: encefalite transmitida por carrapatos), ou meningoencefalite de primavera e verão, é uma doença Doença viral aguda do sistema nervoso central causada por um vírus arbóreo pertencente ao gênero flavivírus muito semelhante aos vírus responsáveis ​​por ele febre amarela Baseado em dengue . o marcação especialmente Ixodes ricinus E Ixodes persulcatus , atuando como petroleiros e tanques. Até carrapatos assim Dermacentor (etiqueta de identificação) Ed hemafisálida Pode transmitir infecção. A maioria das infecções é causada por Picadas de carrapatos durante atividades ao ar livre Especialmente na floresta.

Após a picada de um carrapato infectado, em cerca de 70% dos casos, A Infecção sem sintomas ou sintomas leves O que pode passar despercebido. Nos 30% restantes dos casos, em vez disso, 3-28 dias após a picada do carrapato, ocorre uma primeira fase com sintomas como: Temperatura alta , dor de cabeça , dor de garganta , Cansado , Dores musculares e articulares por 2-4 dias. Então a temperatura cai e geralmente não há outras consequências.

Em 10-20% destes casos, após um intervalo de 8-20 dias sem perturbações, inicia-se uma segunda fase caracterizada por Distúrbios do sistema nervoso central (encefalite e paralisia flácida levando à morte em 1% dos casos). Em crianças e indivíduos mais jovens, o Tbe ​​geralmente aparece como um Um curso mais moderadocom aumento gradual da gravidade com o avanço da idade.