livros. entropia de poder. Ciência e tecnologia aos 50 porquês. Marco Galluccio no novo trabalho

Por que dividir uma hora em sessenta minutos, como voa um avião, por que a água do mar é salgada, o que o frango tem a ver com a termodinâmica? As respostas a essas e muitas outras perguntas são encontradas no novo livro de Marco Galluccio, Power Entropy – Science and Technology in 50 Reasons Why, em um curso abrangente de publicação acadêmica que abrange desde curiosidades cotidianas até tópicos como matemática, cinema, meteorologia, fotografia e astronomia e ciências culinárias, para citar alguns. A obra é publicada pela histórica Edizioni Dedalo, editora especializada que se tornou conhecida do grande público por programas como Superquark e Presa Diretta.

“Neste livro, gostaria de destacar – declara o autor – que a ciência não é um fim em si mesma, mas trabalha para melhorar e aprender sobre o mundo que nos rodeia. , mas escondem muitos aspectos As coisas maravilhosas que podemos encontrar todos os dias na cozinha, no museu ou no trem a caminho do trabalho. Numa época em que o bombardeio da mídia de informações partidárias e notícias falsas torna os eventos difíceis de explicar , números, ciência, cultura e espírito crítico podem nos ajudar a desvendar as brumas da desinformação e avaliar corretamente o que ouvimos e lemos. Então, pensei em fazer esta pequena contribuição para mostrar ao público como a ciência, por mais fria que pareça, é tão útil e muito mais emocionante do que você imagina.

O livro é escrito de forma bastante irônica e intuitiva, sem usar fórmulas apenas para realizar uma leitura leve e facilitar até mesmo para quem não tem familiaridade com matemática.

Numa época em que a publicação em papel sofre e o conhecimento superficial e incompleto dos assuntos, especialmente técnicos e científicos, se destaca, o autor e editor também tem tentado enfrentar esta nova era digital com capítulos curtos, de fácil leitura e muitas vezes enriquecedores. Códigos QR que permitem ao leitor acesso instantâneo a ideias e conteúdos adicionais.

Marco Galuccio Um engenheiro apaixonado pela ciência. Colaborou com o Conselho Nacional de Pesquisa e o Instituto Nacional de Física Nuclear, bem como com universidades e revistas profissionais como Focus e Diário Oficial da Marinha. A Entropia do Poder é seu primeiro livro e é um texto popular, adequado tanto para jovens quanto para adultos que desejam aprender enquanto se divertem. Uma obra que pode ser lida de uma só vez, pois cada capítulo fascina e leva o leitor numa viagem entre a ciência e a tecnologia. No final de setembro, o livro será apresentado a nível nacional no 19º Festival Cultural Internacional “Lector in Fabula” em Conversano, patrocinado pela Comissão Europeia e pelo Ministério da Cultura, entre outros.