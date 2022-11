Medicina laboratorial: jovens cientistas italianos são heróis do Olab Day 2022

Sair ao ar livre, saindo dos “bastidores” do laboratório para mostrar a todos, cidadãos e instituições, o quão importante e estratégica é a missão de quem pratica a medicina laboratorial. Esta é a mensagem do comunicado italiano lançado por ocasião da participação no O primeiro Dia Europeu da Medicina Laboratorial (EuLabDay) É promovido pela EFLM (Federação Europeia de Química Clínica e Medicina Laboratorial).

O papel central da medicina laboratorial

Com mais de 850 membros, os jovens investigadores da SIBioC (Sociedade Italiana de Bioquímica Clínica e Medicina Laboratorial) representam o novo grupo de trabalho – também a nível europeu – de uma especialidade médica em contínuo desenvolvimento e que finalmente é reconhecida pela importância que merece nas decisões médicas. “Saímos dos bastidores”, explica ele Claire Borichelli Médico especialista e autor da declaração italiana. “Estamos reunindo muitos anos de trabalho ‘oculto’ para confirmar o papel central da medicina laboratorial em todas as vias de diagnóstico clínico”.

datas de novembro

Novembro está repleto de compromissos para esta especialidade médica: desde o primeiro EuLabDay, ao dia de desenvolvimento do Plano Nacional de Medicina de Precisão, ao webinar organizado pelos jovens cientistas da IFCC (Federação Internacional de Química Clínica e Medicina Laboratorial) de que a SiBioC é membro parte, sobre biópsia líquida e o futuro da biópsia Perfil oncológico. Sem esquecer que nosso país sediará o próximo Congresso Mundial de Medicina Laboratorial, que será realizado em Roma em maio de 2023. “A Itália se afirma na vanguarda da medicina laboratorial – afirma o presidente do SIBioC, Tommaso Trinti. A nossa comunidade científica, reconhecida a nível europeu e internacional, inclui especialistas em vários ramos da medicina laboratorial, como a bioquímica, a hematologia, a imunologia, a farmacologia química e a estatística: todas personalidades altamente especializadas e reconhecidas campeãs no melhor serviço ao cidadão.

Sobre dias abertos em laboratórios clínicos

Diante da revolução nas ciências ômicas (genômica, proteômica, metabolômica) que está mudando o mundo da análise clínica, inicia-se um caminho que da simples busca de dados levará aos dias abertos nos laboratórios do NHS. Estamos prontos para entrar nos bastidores, acompanhando o paciente no curso do tratamento. Não fornecemos mais apenas um simples relatório, mas informações diagnósticas vitais para todas as especialidades médicas “, observa Claudia Bellini, Diretora Médica do Laboratório Analítico do Hospital Grosseto (OSL Tuscany Sudest). “Queremos revelar o potencial e a magia da medicina laboratorial que é muitas vezes desconhecidos para o mundo da saúde. E pacientes, mas também para médicos – continua Laura Scacovelli, ex-presidente do SIBioC – para que as escolas de patologia clínica, bioquímica clínica, microbiologia e virologia sejam cada vez mais atrativos para jovens médicos e a importância do papel do laboratório medicina no contexto da tomada de decisão clínica e nos cursos de formação das escolas médicas É cada vez mais enfatizado.