O Festival de Ciências retorna a Iglesias

O Festival de Ciências deste ano dedicado à relação entre ciência e tecnologia, organizado pela Science Society Science Association, presidida por Maria Maddalena Beckeri, conclui sua jornada na Sardenha em dias 24, 25 e 26 de novembro para mim Igrejas Com um rico programa que inclui 6 conferências a serem realizadas no Teatro Electra na Piazza Pichi e duas tapas científicas a serem realizadas na Ciccimonelli Enoteca.

entre os convidados, Gianfranco Paccionefarmacêutico e acadêmico do ensino médio H Bianca Botinofísico e pesquisador, um dos heróis do projeto Dark Side, sobre a matéria escura.

Durante os três dias haverá oficinas organizadas pelo Asproni-Fermi Mining Institute e pelo G. Asproni Institute of Higher Education.

começar 24 de novembro Às 9:00 com Gianluca IntrozziProfessor de Física da Universidade de Pavia que dará uma conferência intitulada Bi-onda/partícula Durante o qual são introduzidos os modelos de partícula e onda da óptica clássica, do século XVII ao XIX, para chegar à dualidade onda/partícula e, finalmente, mostrar a necessidade de superar essa dualidade com entidades quânticas modulares: bósons e férmions.

Em seguida, continuará às 10:30 com Adriana eu serei da Universidade de Gênova, que falará sobre isso Carbono: um elemento excepcional. uma O elemento básico da matéria viva, desde Propriedades únicas e de várias formas alotrópicas, incl Diamante, grafite, fulereno, nanotubos, que possuem Características muito diferentes.

O primeiro dia será concluído a partir do dia 17 dentro Poesia científica OláE a Um aperitivo erudito que o editou Paulo Picardo da Universidade Génova f Alexandre DuroAtor e coordenador de cabelo Salam Sardinia. Poetas e estudiosos competem com textos poéticos que são avaliados pelo público. Os roteiros devem referir-se com precisão ou ser inspirados por temas científicos e o método de expressão pode abranger qualquer tipo de registro, do cômico ao trágico.

No dia 25 de novembro, começaremos às 9h com Celestino Fontaneto, professor do G. Omar Industrial Technical Institute em Novara, que apresentará um kit de ferramentas verde para transferência sustentável de conhecimento a todos os alunos durante a conferência Green FONC Game: Scientific Education Based em Inquérito enquanto às 10:00:30 Eleonora Polo, investigadora do Instituto ISOF do CNR em Bolonha Durante a conferência A Ilha que Não Existe – Plástico nos Oceanos Entre o Mito e a Realidade, o tema do chamado ” ilhas de plástico”, seis áreas mais ou menos extensas, nas quais grande parte dos Detritos Flutuantes, devido à acção das correntes, são maioritariamente constituídos por fragmentos de plástico.

Também no final deste dia haverá um aperitivo científico, poluições – caos, entropia, reorganização para a sobrevivência: arte e ciência, no qual Davide Bidis, professor da Universidade de Génova e investigador do CNR, discutirá obras de arte baseadas em conceitos de química, física, ciências sociais e meio ambiente. E é precisamente este tema que tornará o evento particularmente especial porque será apresentado oficialmente ciência é criatividade, o novo concurso ligado ao Festival Iglesias Scienza e dedicado às escolas secundárias, que pretende difundir a cultura científica através de uma nova linguagem capaz de aliar as linguagens da arte e da ciência. Inspirados num tema científico abordado durante um simpósio, os alunos serão convidados a criar uma composição artística que será apresentada e premiada na próxima edição do festival.

Mais duas conferências estão previstas para 26 de novembro. Gianfranco PaccioneBicocca, professor da Universidade de Milão, fará uma conferência a partir das 9:00 W CO2! Do problema ao recurso. Talvez conhecendo esta molécula sem a qual não existiria vida na Terra, e da qual todos viemos, possamos aprender a captar o dióxido de carbono e reutilizá-lo como matéria-prima, possivelmente para produzir combustível, desta vez limpo e sustentável. Ao copiar da natureza, aprenda a explorar a energia que nos chega do sol.

A partir das 10:30 vamos Procure por matéria escura nas profundezas da Terra com Bianca BotinoPesquisador das Universidades de Gênova e Princeton nos Estados Unidos. O que fez o universo? Esta questão fascinante está no cerne de um dos problemas mais importantes da física hoje. Nesta conferência vamos partir de alguns dos fatos que temos sobre este tema, e depois nos concentrar em experimentos que estão tentando detectar a matéria escura. Em particular, falaremos sobre o experimento DarkSide, sediado nos Laboratórios Nacionais Gran Sasso, em Abruzzo.

Durante os três dias do Festival de Ciências emInstituto Mineiro Asproni-Fermi irá tomar lugar Ciência: Ecologia, Ciência Aplicada e TecnologiaEditado por: Visita guiada aos laboratórios de ciência, química, lógica, metalurgia e ciência da computação do instituto Alunos que pertencem a diferentes cursos, mas compartilham a paixão pela ciência e tecnologia e o interesse em divulgá-la.

Já no Liceo Scientifico G. Asproni, o Laboratório de Ciência e Tecnologia realizará ao longo de três dias… Descoberta de Estruturas Resistentes pela Forma, uma visita guiada ao interior do BionikonLab; Na sexta-feira e no sábado decorrerão dois workshops intitulados “Vamos Construir” Hábitos Alimentares Saudáveis ​​e Nutrição Desportiva, respetivamente, sobre nutrição e atividade física.

o tópico. O programa será rejeitado a partir da matéria que dá título a esta edição, que é ciência e tecnologia. Os desenvolvimentos científicos e tecnológicos associados e intimamente interdependentes sempre influenciaram a forma como vivemos e abordamos o mundo. A esse respeito, pode-se citar Ulrike Felt, cientista de todos os Alpes, que afirma: “Cada novo conhecimento e tecnologia contém uma ideia de comunidade e a direção em que ela deve se desenvolver”. Hoje, os pesquisadores, por meio de seus estudos e da adoção de estratégias interdisciplinares inovadoras, alcançam objetivos inexplorados e inimagináveis ​​que, no entanto, exigem o compromisso inabalável e o apoio econômico de toda a sociedade. Para tanto, é preciso ser capaz de compreender o papel da ciência e da tecnologia para acompanhar o desenvolvimento do planeta e fornecer importantes ferramentas de conhecimento por meio da divulgação dos resultados das pesquisas.

O Festival Scienza termina, após cerca de um mês, sua jornada para Iglesias depois de parar em Cagliari Nuoro, Oristano, Terralba, Ghilarza, Cabras, Siniscola Sarcidano e Trexenta.

Patrocínios e contribuições

A 15ª edição do FestivalScienza, organizada e promovida pela Science Society Science Society, é apoiada pelo patrocínio e contribuição da Comissão Nacional Italiana para a UNESCO, Departamento de Educação Pública da Região Autônoma da Sardenha, Departamento de Cultura do Município de Cagliari, Cidade Metropolitana de Cagliari, Universidade de Cagliari, Conselho Nacional de Pesquisa do Comitê Nacional de Pesquisa Científica, Ciência em Cena na Itália, com uma contribuição da Fundação da Sardenha. L’union Sarda é o parceiro de mídia do Young Science Reporter Project.

Os organizadores locais da sexta edição do Festival Iglesias Scienza são o Município de Iglesias e a Science Cool Association.

informações

Todas as informações sobre: www.festivalscienzacagliari.it

Facebook: FestivalScienza Cagliari e FestivalScienza Iglesias Em anexo está o comunicado de imprensa e o programa completo.