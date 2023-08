Se você é introvertido, tem mais uma coisa: o que a ciência está revelando

Quem disse que ser introvertido é ruim? Os introvertidos, por outro lado, têm superpoderes.

Talvez venha à mente a frase mais famosa do filme Consequências do Amor, uma das mais belas e intensas entre as dirigidas por Paolo Sorrentino: “Os tímidos percebem tudo, mas são bons demais para não perceber”. Bem, vamos falar sobre pessoas tímidas e introvertidas: você sabia que elas têm algo a mais? Não dizemos isso, dizemos ciência.

No entanto, após um exame mais detalhado, os introvertidos também ultrapassam os limites da timidez. São pessoas que sabem observar, não demonstrar emoções, mas, mesmo assim, possuem qualidades completamente fora do comum. introvertido Não é uma fraqueza ou uma limitação, mas um recurso e um dom. Vamos dar uma olhada em alguns desses presentes.

Os introvertidos têm algo a mais

Os introvertidos tendem a ser autossuficientes. Justamente porque se sentem bem consigo mesmos e não precisam estar rodeados de pessoas para serem felizes, se divertirem, desenvolverem seus interesses. Pessoas introvertidas estão completamente à vontade com seus pensamentos e devaneios.

introvertidos, então, Eles são ótimos ouvintes, saiba ouvir o que se diz, mas sobretudo o que não se diz. Eles, portanto, prestam muita atenção à linguagem corporal e às emoções da outra pessoa e são capazes de reconhecer seus sentimentos e refleti-los com empatia e compreensão.

Os introvertidos são também Muito criativo: muitos deles são artistas, músicos, pessoas que sabem inventar. Também são muito engenhosos, sabem sair muito bem de situações difíceis e sabem amenizar momentos de grande dificuldade com uma brincadeira. O humor é um superpoder porque facilita até mesmo os momentos mais difíceis da vida.

introvertidos, então, É misterioso e, portanto, fascinante. Apenas sua capacidade de permanecer em silêncio, de permanecer impassível, os torna misteriosos, enigmáticos, mas ao mesmo tempo magnéticos. Os introvertidos não são obcecados em manter uma presença ativa na mídia social. Eles não sentem a necessidade de anunciar seus planos on-line e não se importam se os outros os aprovarão ou não.

no fim, Os introvertidos sabem como canalizar energia e espiritualidade de maneira positiva. Na maioria dos casos, o estilo de vida preferido de um introvertido é semelhante ao da meditação. A maioria dos introvertidos são excelentes observadores que prestam atenção aos detalhes, expressões faciais e linguagem corporal, o que os ajuda a captar sinais emocionais e energéticos dos outros.