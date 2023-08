Suplemento ou água durante o voo? De jeito nenhum, esta é a bebida certa e você nunca imaginaria

Caminhadas: Revelada a melhor bebida pós-esporte para beber. Deixe os suplementos em paz, nada além disso

Ir para uma caminhada para manter a forma ou saudável é uma ótima escolha. Pode fazer caminhadas na serra, respirar ar puro e puro, desfrutar das magníficas paisagens e panoramas indescritíveis. Há quem prefira o mar e fazer jogging à beira-mar oferece a possibilidade de desfrutar do movimento da água em todas as estações, dando-nos uma sensação de vitalidade.

Durante esses passeios, sozinhos ou acompanhados, sempre acontece uma pausa para comer e beber algo leve. Muitas bebidas para saciar a sede são sugeridas e mais adequadas para o exercício. Muitas pessoas recomendam beber água para se manterem hidratados, mas não é o suficiente, pois você perde minerais quando transpira. Além disso, a atividade física consome muita energia, por isso a água não chega, muitas pessoas compram energéticos e isotônicos; Mas será esta a escolha certa?

Qual é a melhor bebida para beber durante o exercício?

Durante o esforço físico, nosso corpo precisa de um suprimento completo, Além da hidratação, são necessários carboidratos, vitaminas B1, B2 e B6, sódio, potássio e antioxidantes.. Os atletas confiam em marcas conhecidas no mundo dos esportes, comprando bebidas esportivas que possuem as propriedades acima. Além disso, atletas e atletas também devem saber quais bebidas usar de acordo com a atividade.

Por exemplo, Se você estiver treinando por menos ou até uma hora, a água pode ser suficiente Recomenda-se beber antes, durante e após o esforço físico, se possível. Por outro lado, se a atividade continuar Uma a três horas de hidratação não é suficiente, mas uma bebida com carboidratos é essencialPara fornecer energia ao corpo. Além de, sódio é adicionado, perder suor e Vitaminas B1, B2 e B6 Para favorecer a absorção de hidratos de carbono.

Se o esforço da atividade continuar A partir das três horasE Adicionar potássio Para os ingredientes sugeridos antes, seria melhor fazer. Quando você cansa muito o corpo, tende a perder esse mineral (potássio), por isso recuperá-lo é fundamental. Eles também são importantes Antioxidantes, como vitaminas C, E e zincoOnde eles preferem se livrar dos resíduos tóxicos resultantes do trabalho das células.

Depois de entender todas essas informações, você pensará que está procurando uma bebida mágica inatingível e muito cara; na verdade, a verdade é muito mais simples. Não há necessidade de procurar algo especial e desconhecido, mas a solução está ao lado de cada um de nós; Uma bebida que ninguém esperava. Apesar dos preconceitos e falsos mitos para dissipar, É pobre em açúcares e contém magnésio, fósforo e cálcio. Do que ele está falando? cervejaEspecialmente artesãos.

Para começar, depois de um dia cansativo de caminhada ou corrida, beber uma quantidade moderada de cerveja é saudável. Não é novidade que inventamos porque somos amantes de cerveja, porém Este é um fato confirmado por um estudo publicado naJornal Internacional de Nutrição Esportiva. também , Dr Luca GattisiE orientador por SINSEB (Sociedade Italiana de Nutrição, Esporte e Bem-Estar) e Médico da seleção italiana de futebol Ele afirmou: “Se a cerveja for limitada a uma pequena quantidade, ela é mais valiosa do que qualquer outro suplemento energético porque é mais completa.”

mas, Depende muito da qualidade da cerveja, do seu tipo e teor alcoólico. Recomenda-se ingestão moderada, devido à presença de álcool que pode ser prejudicial. Aliás, o Dr. Gattisi sugeriu a todos os atletas as melhores cervejas para beber, independentemente do esforço, nomeadamente as Baixo teor alcoólico e artesanalcomo um Gus ou um Weisssem exceder 3 ou 4 graus. Cerveja artesanal não filtradaE Contém água cheia de magnésioAcompanhado por um Baixo teor de açúcares, fósforo, cálcio e complexo B. Acontece que a loira, que contém todos esses ingredientes, é um suplemento mais completo do que as bebidas esportivas disponíveis no mercado. cerveja é feita de Lúpulo que, como se não bastasse, possui propriedades antioxidantes.

As quantidades a beber, recomendadas pelo Doutor Gatesi, são: Uma garrafa de 330ml por dia Para as mulheres, enquanto para os homens aumenta para duas garrafas por dia. Portanto, deve-se atentar para a qualidade da cerveja, além disso, deve ser artesanal e não se deve exagerar, orientar-se para um baixo teor alcoólico, pois Um alto nível de álcool é capaz de eliminar todos os benefícios mencionados até agora.