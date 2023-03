Vitamina K, por que é importante para a saúde? O que você deveria saber

Por que a vitamina K é tão boa para o nosso corpo? Aqui está tudo o que você deve saber (e os alimentos que deve comer para obter mais).

As vitaminas são um grupo de substâncias necessárias para o funcionamento normal, crescimento e desenvolvimento das células. Existem duas classes de vitaminas: vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. O primeiro é armazenado no fígado, tecido adiposo e músculos do corpo. As quatro vitaminas lipossolúveis são as vitaminas a, d, e e k. Essas vitaminas são mais facilmente absorvidas pelo organismo na presença de gordura dietética.

As vitaminas hidrossolúveis (como as vitaminas C e B) não são armazenadas no corpo e quaisquer sobras ou quantidades em excesso são naturalmente excretadas na urina. Todas as vitaminas devem ser tomadas regularmente para evitar deficiências nutricionais (exceto a vitamina B12, que pode ser armazenada no fígado por muitos anos). Mas o que exatamente a vitamina K “menos conhecida” faz? É uma vitamina muito importante, e aqui está o porquê.

Vitamina K: Que função desempenha no corpo?

A vitamina K é usada para produzir uma proteína conhecida como protrombina. A protrombina é produzida no fígado e é um dos vários fatores que promovem a A. coagulação sanguínea adequada E muitos benefícios para a saúde associados a ele. Quando tomada regularmente como parte de uma dieta equilibrada, esta vitamina pode ser muito benéfica para manter um sistema cardiovascular e esquelético saudável. De acordo com a Academia Nacional de Medicina, a necessidade diária de vitamina K dos alimentos é de 90 microgramas para mulheres e 120 microgramas para homens.

Além de controlar a coagulação do sangue, essa vitamina atenua a perda de sangue em caso de lesão. Também ajuda na adoção Absorção do teor de cálcio dos alimentosQue como todos sabem auxilia na formação e manutenção de ossos saudáveis. A vitamina K2 também parece estar envolvida nos processos que ajudam Proteja sua mente Conforme você envelhece. A deficiência de vitamina K pode facilmente levar à osteoporose ou a doenças cardíacas graves. É por isso que é tão importante tomá-lo regularmente.

A vitamina K é encontrada em muitos alimentos, especialmente vegetais de folhas verdes. Alimentos para encher com esta importante vitamina são repolho, escarola, cenoura, feijão, couve, salsa, espinafre, alface e brócolis. Além desses vegetais, a vitamina K também é encontrada em morangos, ovos, azeite de oliva e partes de animais, como o fígado.