Vacinação positiva sem saber o que diz a ciência

ROMA – Quem sabe quantas pessoas, na Itália e no mundo, foram vacinadas com a primeira, segunda ou terceira dose da vacina Covid sem saber que são positivas, porque estão assintomáticas no momento da injeção. Alguns nunca descobrem que realmente têm o vírus circulando em seus corpos (talvez atribuindo febre, dores nas articulações, fraqueza e tosse a uma reação pós-vacinação) ou descobrem apenas dias depois, quando desenvolveram sintomas e foram positivos no swab . As reações a esses soros, tanto em sua eficácia quanto em seu efeito no organismo, são muito individuais: a possibilidade de uma “dose dupla” simultânea de anticorpos (de vacinas e vírus) ainda não foi verificada com tempo e métodos suficientes porque as respostas dadas merecem o selo 100% científico. É justamente pela falta de literatura sobre o tema que não há indicação de que um swab nasofaríngeo seja feito antes da vacinação.

No entanto, em alguns pontos há concordância na comunidade científica e, na pendência de mais resultados, a medicina está tranquilizando aqueles que temem sangramento, trombose ou outros efeitos colaterais devido à combinação da dose e do vírus. Entretanto, deve-se dizer que as duas respostas de anticorpos são diferentes e que a liberação de anticorpos para a vacina ocorre cerca de 15 dias após a administração, portanto também haverá tempo para ignorar ou evitar os efeitos perigosos da vacina. vacina de qualquer forma doença. Massimo Andreoni, Chefe de Doenças Infecciosas da Clínica Tor Vergata em Roma e Diretor Científico da Sociedade Italiana de Doenças Infecciosas e Tropicais (Simit) explica que “Mesmo que a variante Omicron fosse particularmente altamente contagiosa e pouco sintomática – na verdade ocorreu em depois que alguém foi vacinado, logo depois ele foi considerado positivo para Covid-19 ou apresentou sintomas da doença. ”





Ele argumenta que “não há perigo” e pode até fornecer uma pessoa com melhores defesas “porque a estimulação imunológica da vacina é mais lenta do que a infecção atual, então o corpo é mais estimulado a se defender da doença: podemos no máximo dizer que é uma vacina inútil, mas não é perigosa.” “. Isso independentemente de a pessoa ter sido vacinada com sintomas positivos ou com sintomas leves, idade e dose tomada (primeira, segunda ou reforço). Para o professor Mauro Minnelli, imunologista e chefe da Fundação para a Medicina Personalizada do Sul da Itália, “Não há motivos para preocupação com aqueles que devem receber a vacina sem saber que são positivos para o vírus, pois não são prescritos e não são conceitualmente concebíveis, e são particularmente contraindicados para esta condição”; No entanto, enfatizando a importância das condições de saúde individuais em relação ao sistema imunológico, comorbidades ou, por exemplo, terapias medicamentosas em andamento.

A situação é diferente se os sintomas forem graves, antes de tomar a dose: neste caso o paciente não pode ir com dificuldade ou é autorizado a entrar no centro, e embora nunca seja apropriado tomar nenhuma vacina se não estiver em perfeitas condições físicas, tem febre ou está de qualquer maneira mal” – seria bom fazer um cotonete, mas não tanto para um problema de vacina, mas para evitar o risco de infectar outras pessoas. Se você desenvolver sintomas graves ao tomar uma dose, você deve primeiro certifique-se – por meio de um swab – que não é uma reação temporária ao soropositivo (o que também pode ocorrer após alguns dias). superior a 5/6 meses.