Desenterrando o nome de uma especiaria antidiabética única: reduz o açúcar no sangue e o colesterol

Os níveis de açúcar no sangue podem cair até 25% com o consumo regular de feno-grego, de acordo com o Daily Express.

Segundo os pesquisadores, esta planta anual da família das leguminosas pode ser considerada um tratamento eficaz tanto para o diabetes pré-existente quanto para sua prevenção. Os pesquisadores avaliaram os efeitos do feno-grego nos níveis de glicose e colesterol por oito semanas. Diabéticos receberam dez gramas de sementes moídas por dia misturadas com iogurte ou mergulhadas em água quente.

“Os níveis diários de glicose na urina diminuíram 54% durante o jejum, e os triglicerídeos e o colesterol HDL (ruim) diminuíram 25, 30 e 30,6%, respectivamente, após a ingestão de sementes de feno.” <…> Esses resultados apontam para os benefícios do feno-grego, “sementes no tratamento do diabetes”, disseram especialistas.

No entanto, os cientistas pediram para tratar as propriedades eficazes do feno-grego com cautela, pois quando misturado com outros produtos que reduzem os níveis de açúcar no sangue, corre o risco de outra condição que não é boa para a saúde: hipoglicemia ou hipoglicemia.