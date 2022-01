Para proteger o fígado e nos livrar da gordura mesmo com um colesterol um pouco alto, aqui está uma bebida desconhecida por muitos

Muitos fizeram suas as tradições seculares do chá da tarde, que se torna uma data doce e inevitável, especialmente nos dias frios de inverno. Se também adicionarmos ao deleite do paladar os efeitos benéficos que ele pode ter em nossa saúde, não podemos prescindir dele. Pense por exemplo Os incríveis benefícios para a saúde cardiovascular de beber chá branco.

Mas além do chá branco, existe também outro tipo de chá, muito valioso, cultivado desde os tempos antigos na Índia, China e Japão. Assim como na África Oriental e na América do Sul. Aliás, para proteger o fígado e nos livrar da gordura mesmo com um pouco de colesterol alto, aqui está uma bebida desconhecida por muitos. É o chá oolong que difere dos outros no processo de fabricação. Suas folhas, após oxidação parcial, sofrem estabilização, ou seja, aquecimento rápido que pode ser obtido por calor seco, torrefação ou vapor úmido.

estou estudando

Em particular este estúdio Ele estudou os efeitos benéficos do chá verde enriquecido com catequinas e do chá oolong em indivíduos com colesterol alto. Sessenta tópicos divididos em três grupos. Cada grupo recebeu chá verde com catequinas, chá oolong com catequinas e uma bebida placebo por 12 semanas. Os resultados mostraram que aqueles que consumiram chá verde e chá oolong reduziram significativamente seu peso corporal, gordura e IMC. Assim como o perfil lipídico e a peroxidação lipídica.

Além disso, o exame ultrassonográfico revelou a função hepatoprotetora tanto do chá verde quanto do chá oolong. O consumo de chá restaurou um fígado gorduroso a uma condição normal do fígado, graças às suas atividades antioxidantes e hipolipemiantes. No entanto, a partir dos resultados finais, o chá oolong mostrou uma atividade redutora de lipídios superior em comparação com o chá verde. Segundo os pesquisadores, o chá oolong pode ser usado para normalizar o colesterol em pessoas com deficiência moderada de colesterol.

Para proteger o fígado e nos livrar da gordura mesmo com um colesterol um pouco alto, aqui está uma bebida desconhecida por muitos

Portanto, parece que tomar esta bebida, graças ao seu alto teor de antioxidantes, além de combater os radicais livres, pode ser realmente benéfico após uma farra. Graças aos seus efeitos redutores de lipídios, de fato, o estudo descobriu que pode ajudar a devolver o colesterol aos seus valores normais.

Para obter todos os benefícios deste chá e aumentar os polifenóis, recomenda-se a infusão por pelo menos 5 minutos. Para quem gosta de bebidas geladas, talvez no café da manhã, pode começar com um suco de toranja para matar a sede. Este último é realmente útil acima de tudo Para limpar o fígado e reduzir os danos do colesterol alto.

aprofundar

Para ajudar o pâncreas e nos livrar da gordura, aqui estão vegetais, crus ou cozidos, que combatem o colesterol alto