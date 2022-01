Um ensaio fotográfico sobre o jogo de xadrez que explora diferentes aspectos, navegando entre arte, literatura e ciência. Fotografia de Massimo Listri



O livro é apresentado por Franco Maria Ricci Editore no tabuleiro de xadrez. A arte e a ciência do xadrez, com textos de Zachary F. Mainen, Razvan Sandru, Stefano Salis e Adolivio Capece, com fotos de Massimo Listri, cuja seleção você pode conferir na galeria ao final do artigo.

Resumo

Xadrez – um jogo complexo como é universalmente conhecido – e tabuleiros de xadrez – coisas enganosamente simples que escondem uma ampla gama de possibilidades – são os protagonistas do novo livro de gêneros de Franco Maria Ricci.

No Tabuleiro de Xadrez – Capa em Massimo Listri



A magia desse jogo, que exige raciocínio lógico, concentração, abstração, autoconfiança e disciplina, dentro dos limites impostos pelas regras exatas, permaneceu a mesma ao longo do tempo e já aumentou, assim como sua prevalência e escala. Explora diferentes aspectos da arte, literatura e ciência.

Os mecanismos cerebrais ativados durante o jogo são o tema do artigo inicial, escrito pelos neurocientistas portugueses Champalimaud Zachary Mainen e Razvan Sandru, que analisa os processos mentais subjacentes a várias estratégias de jogo.

Segue-se uma longa viagem de Stefano Salles, jornalista e escritor apaixonado pelo xadrez, que acompanha o leitor num percurso que narra o nascimento e desenvolvimento deste jogo único e antigo e apresenta os seus reflexos no cinema, nas artes gráficas . na literatura. de Nabokov Sétimo SeloDe Borges a Duchamp, os textos se entrelaçam com seus pequenos detalhes autobiográficos, num deslocamento de perspectiva do público para o privado que tão bem representa a dupla dimensão do xadrez, o íntimo e o universal, talvez na origem de sua fortuna.

Fotografia de Massimo Listri



O volume termina com o apêndice editado por Adolívio Capece, enxadrista e jornalista, que além de fornecer um resumo das regras básicas apresenta uma coleção de jogos famosos, reais e fictícios, revelando seus movimentos e curiosidade.

A importância do xadrez ao longo do tempo também é ilustrada pelas coisas com que foi jogado: os jogos de xadrez foram um dos presentes mais preciosos dados aos reis e dignitários do estado e da igreja. Os metais nobres, as madeiras mais raras, o marfim, foram trabalhados nos mínimos detalhes pelos melhores artesãos e ourives. Para ilustrar a escala, as melhores peças foram selecionadas para uma das coleções particulares mais valiosas e completas do mundo. Brilhantemente retratados por Massimo Listri, tabuleiros de xadrez e peças dessa identificação contam o jogo em seu aspecto estético e figurativo, sugerindo também que pode haver uma relação entre a expressão artística representada pelos tabuleiros de xadrez e peças de jogo e o objeto de estudo e o conhecimento que constitui.

Textos de Zachary Menin, Razvan Sandro, Stefano Salles e Adolivio Capisi. Fotos de Massimo Listri – no tabuleiro de xadrez. A arte e a ciência do xadrezEditore, Franco Maria Ricci, p. 168, 60 euros