Um dos maiores perigos para os idosos é escorregar dentro de casa. De fato, há um grande risco. Em casa, os espaços são apertados, há muitas arestas afiadas e muitos objetos duros. A cinética para autoproteção não é rápida e as reações não são imediatas. Os riscos são muitos. Estes incluem bater com a cabeça ou danificar seus braços ou pernas.

As quedas não são frequentemente causadas por obstáculos físicos. Muitas vezes a causa surge de uma forte sensação de tontura. Isso pode causar, por exemplo, uma má posição do pé, de modo que a estabilidade é perdida. Felizmente, existem maneiras de reduzir esse risco. Alguns deles são muito práticos. Por exemplo, você deve usar sapatos com solas apropriadas e sempre acordar com calma.

Há também algumas maneiras pelas quais a ciência pode nos ajudar mais. Na verdade, o que vemos como tontura muitas vezes resulta de doenças do ouvido interno. Não apenas exercícios de ginástica, mas aprender esses movimentos simples pode prevenir tonturas e quedas e fortalecer o equilíbrio do idoso.

Vamos ver o que é

Uma causa comum de tontura vem de dentro da nossa cabeça. chamado Vertigem posicional paroxística benigna Isso pode ser explicado pelo deslocamento dos chamados cristais otoconiais em um canal semicircular. Isso causa essa sensação de tontura, simplesmente o movimento da cabeça é o que causa esse sintoma. Drogas para isso dificilmente podem fazer alguma coisa. O tratamento que pode prevenir tonturas e, portanto, quedas, seria a fisioterapia. A realização de algumas manobras pode permitir o reposicionamento desses otólitos.

O nome de um desses exercícios é a manobra de Epley. Isso geralmente se aplica a pessoas idosas que sentem tonturas ao se mover. Esta manobra consiste em girar e inclinar a cabeça de determinadas maneiras. A manobra é realizada pelos médicos na primeira vez, mas os pacientes podem aprendê-la e repeti-la conforme necessário. O mesmo vale para os chamados exercícios de Brandt Daroff. Estes são alguns dos movimentos que devem ser realizados sentados e deitados para se livrar da sensação ruim de tontura. Leva alguns minutos.

Não apenas exercícios de ginástica, mas aprender esses movimentos simples pode prevenir tonturas e quedas e fortalecer o equilíbrio do idoso

Obviamente, você precisa conversar com seu médico sobre isso. Na verdade, cada caso clínico é diferente. Nem todos podem ter a mobilidade e facilidade de manuseio. No entanto, o significado do resultado pode certamente valer a pena o esforço de indagar. Por outro lado, os acidentes domésticos são uma preocupação constante para toda a família. Como diz o famoso ditado, é melhor prevenir um problema do que resolvê-lo. Principalmente quando se trata da saúde das pessoas.

No passado, tratávamos do mesmo tópico sugerindo-o também Outros comportamentos que são muito úteis para melhorar o equilíbrio dos idosos.