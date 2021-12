Technomondo e 2021: o ano da ciência e tecnologia

Também expira este ano. Um ano anormal em muitos aspectos, caracterizado pelo desejo de restaurar uma vida normal que ainda está por vir.

uma Technomondo Procuramos contar parte dessa jornada, o que está relacionado à ciência e ao progresso tecnológico, olhando o mundo de diferentes perspectivas.

Ciência que se preocupa com as pessoas e o meio ambiente

A atenção de todos também foi estimulada em 2021 pela pandemia de Covid-19 e seus efeitos. Talvez seja por isso mesmo que temos sido capazes de perceber, com mais força do que no passado, até que ponto as inovações tecnológicas podem melhorar nossas vidas e nossa saúde.

Nestes campos têm-se efectuado estudos e investigações, muitos dos quais, ao longo de doze meses, encontraram lugar nas mais prestigiadas revistas científicas.

Na Radio Bullets, abordamos algumas dessas ideias. Demos espaço, por exemplo, a inovações para facilitar a gestão de medicamentos, como Sistema robótico implantável Para a liberação de drogas controladas. ou ohidrogel Que, ao aderir a tecidos moles danificados ou doentes, é capaz de repará-los e curá-los.

Nós conversamos sobre minibill Com maior concentração de princípios ativos.

Como podemos esquecer as idéias técnicas de superar o que é, para muitas pessoas, um obstáculo que se interpõe entre o eu e a medicina: injeção. Tudo graças a uma seringa de pressão para injeção de drogas e um dispositivo de coleta de sangue sem agulha.

Em um período histórico em que até a saúde do mundo era precária, lidamos com descobertas tecnológicas para combater as mudanças climáticas. A partir de filtro de grafeno Para o dióxido de carbono que combate as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, vamos ao tópico da reciclagem usando fertilizante local.

Nos conhecemos depois BeachBotO robô que limpa praias de pontas de cigarro e aprende usando inteligência artificial para determinar quais resíduos coletar.

Por fim, descobrimos que o mundo que nos cerca está cheio de energia – outra grande questão temática em 2021 – o suficiente para aproveitar o que já temos. Como nos estacionamentos subterrâneos em nossas cidades, agradecimentos interessantes Sistema de painel geotérmico.

A bandeira que vence e comemora

Também estamos nos despedindo de um ano de competição. Depois de tudo, Jogos Olímpicos e Paralípicos de Tóquio, embora remonte a 2020, só pode ocorrer este ano. Nas Paraolimpíadas, a tecnologia se colocou a serviço das habilidades dos atletas, exibindo equipamentos especiais para os atletas, próteses avançadas, cadeiras de rodas especiais e bicicletas modificadas. O melhor exemplo de tecnologia, aquela ao serviço do homem e é isso que realmente se precisa; Por si só, não é suficiente, mas pode fazer a diferença.

Enquanto o verão de 2021 em Tóquio foi campeão mundial, a paleta tricolor italiana ganhou destaque no mundo em todas as estações e não apenas por méritos esportivos.

Tivemos a honra de homenagear os físicos Alessandra Bonanno e Giorgio Baresi. O primeiro, por sua contribuição ao estudo das ondas gravitacionais, recebeu três prêmios: a Medalha Galileo Galilei, a Medalha Dirac e o Prêmio Balzan 2021, e o segundo recebeu o Prêmio Nobel de Física de 2021 para estudos de sistemas complexos.

Por isso celebramos os atletas, cientistas, pesquisadores e certamente não podemos esquecer os poetas. Ou melhor, o poeta com maior distinção. 2021 foi o ano do 700º aniversário de sua morte Dante Alighieri E em todo o país espalharNo dia 25 de março, o mundo científico também organizou eventos que uniram o mundo da literatura ao astrônomo.

A ciência que pesquisa

Por falar em astronomia e arredores, 2021 foi sem dúvida o ano do espaço, com Invasão de Marte Aterrissando no planeta vermelho em 18 de fevereiro para a espaçonave Perseverance. Do seu olhar tecnológico, as fotos do pequeno helicóptero da criatividade que completou com sucesso Primeiro vôo motorizado Em um planeta diferente da Terra.

Permanece no contexto dos primeiros tempos também para os dois voos que deram o início oficial do turismo espacial: Viagem Virgo Galaxy por Richard Branson, seguido alguns dias depois pelo lançamento origem azul por Jeff Bezos.

Uma experiência, esta última, ainda mais especial pelo fato de ter aparecido pela primeira vez no espaço Mary Wallace Funk Ele finalmente se tornou um astronauta aos 82 anos, depois de esperar pelo tão esperado reconhecimento por seis décadas.

Por falar em espaço, o ano termina com um acontecimento histórico que viu o homem conquistar outra parte do céu, a mais quente de todas: o sol. Parker Solar Probe A NASA chegou tão perto de nossa estrela – tocando sua coroa, a parte mais externa da atmosfera – que nenhuma aeronave ou objeto feito pelo homem o fez antes. Nos trará notícias e dados que servirão de base para futuras pesquisas científicas, mas esta é uma história que ainda não foi escrita e contada.

Já conversamos com vocês sobre tudo isso e muito, e ainda há muito a dizer, porque a ciência avança implacavelmente, se prepara para novos desafios, questionamentos e testes, e confirma ou refuta suas hipóteses. Afinal, o caminho científico é exatamente este: metamorfose contínua. E nós, junto com o Technomondo, tentaremos contar um pouco sobre isso.

