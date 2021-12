A ênfase vem de que caminhar e correr reduz a pressão arterial, o colesterol e o diabetes, e esta é a quantidade

Nós sabemos isso A atividade física regular em todas as idades é essencial para nossa saúde. Uma vida ativa pode ser o primeiro passo essencial para a prevenção de doenças e enfermidades crônicas, como hipertensão, colesterol e diabetes. A pergunta que muitas pessoas fazem é: Qual é a melhor atividade para parar a hipertensão, o colesterol e o diabetes? Existem vários estudos enfocando o tema. Um, realizado no Lawrence Berkeley National Laboratory, enfatiza os benefícios dos dois exercícios aeróbicos mais comuns: caminhada e corrida. De acordo com os resultados acima estúdioEnfatiza-se que caminhar e correr diminui a pressão arterial, o colesterol e o diabetes, e essa é a quantidade. Na verdade, os cientistas estimaram os benefícios da atividade física na hipertensão, colesterol e diabetes. Veremos que não há muita diferença entre as duas atividades, e ambas valem para a qualidade de “medicina natural”.

Contra hipertensão, colesterol e diabetes, é melhor correr ou caminhar? Pesquisadores da Universidade de Berkeley fizeram essa pergunta antes de embarcar na pesquisa que levou a resultados inesperados. O estudo tomou como referência uma amostra de 33.000 corredores e 15.000 caminhantes. O objetivo era monitorar os membros da amostra para ver os benefícios de correr e caminhar com pressão alta, colesterol e diabetes.

Após extensa observação, os pesquisadores analisaram os dados coletados. A primeira conclusão deles é que, para a mesma quantidade de energia gasta, caminhar e correr traz benefícios para hipertensão, colesterol e diabetes. Além disso, os pesquisadores calcularam esses benefícios e concluíram, surpreendentemente, que não parecia haver uma diferença significativa entre as duas atividades. Na verdade, caminhar pode ser mais benéfico.

É assim que a pressão alta, o colesterol ruim e o diabetes diminuem com essas duas atividades

Após a pesquisa, os cientistas concordaram que correr e caminhar são benéficos para hipertensão, colesterol ruim e diabetes. Além disso, essas duas atividades terão efeitos positivos em termos de prevenção de doenças coronárias. Mas os cientistas não se limitaram a opiniões, eles também calcularam os benefícios percentuais de correr e caminhar. Com a corrida, a pressão arterial diminuirá em 4,2%, o colesterol LDL em 4,3% e o diabetes em 12,1%. Com a caminhada, a pressão arterial cai 7,2%, o colesterol LDL 7% e o diabetes 12,3%. Portanto, não há apenas diferenças significativas entre as duas atividades, mas caminhar terá mais vantagens do que correr.

