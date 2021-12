“Em Busca dos Dinossauros” com Federico Fanti: das missões ao redor do mundo ao livro dos caçadores de dinossauros mais famosos da Itália

Como você descobriu os vestígios deixados pelos dinossauros no Canadá e na Grã-Bretanha? E, acima de tudo, como eles eram na época em que os dinossauros se moviam sem ser perturbados?

Nos episódios de “The Dinosaur Hunter”, compartilho anos de trabalho e descobertas na Terra. Tive a sorte de viajar extensivamente e caçar dinossauros em quase todos os continentes – o que é estranho dizer – quase 20 anos. Obviamente o sucesso também depende das pessoas que estiveram comigo e que sempre adoro ter ao meu lado quando conto nossas histórias e descobertas. Canadá e Grã-Bretanha são lugares extraordinários, muito diferentes hoje do que eram na época dos dinossauros. O Canadá, que apresentamos no episódio que foi ao ar no Natal, era um paraíso tropical exuberante na época em que os dinossauros governavam a América do Norte, povoada por dezenas de espécies maravilhosas. Uma história muito diferente da Grã-Bretanha, onde os depósitos fósseis são muito escassos e fala da Europa formada por ilhas e arquipélagos.

O que torna sua colaboração com a National Geographic única?

A National Geographic sempre tentou transformar a ciência na ferramenta mais importante para se comunicar com o público em geral e proteger as maravilhas do nosso planeta. Decidi investir pesadamente em pesquisas na Terra e tenho certeza de que os dinossauros e meu trabalho podem trazer pessoas de todas as idades para mais perto da pesquisa e das grandes questões que nos fazemos hoje. Tenho orgulho de ser um explorador da National Geographic: sempre encontrei energia, ideias, paixão e, acima de tudo, pessoas que realmente reescrevem nosso tempo.

Seu livro se chama “Finding the Dinosaurs”. O que o levou a escrevê-lo?

Para fazer documentários do Dinosaur Hunter, me inspirei nas páginas mais interessantes da minha história pessoal como paleontólogo. Ao fazer isso, percebi que o aspecto científico era apenas a ponta do iceberg da minha história. Faltaram excursões, aventuras, amigos, fracassos e histórias quase inesperadas que transformaram um menino de 20 anos em paleontólogo. Então tentei dizer a eles neste livro, tentei compartilhar com eles porque hoje, no ano de 2021, existem pessoas que respondem com orgulho à pergunta “o que você faz da sua vida”: caçador de dinossauros. Tive uma grande oportunidade de Rizzoli que aceitou o desafio pela primeira vez para mim: Estou muito curioso para saber o que as pessoas pensam da história, mas tenho certeza que em cada situação “familiar” o leitor encontrará muito .. bem , ao extremo improvável!

E, acima de tudo, sua leitura pode nos ajudar a entender mais sobre a misteriosa relação com essas criaturas míticas?

Tenho certeza. Caçar dinossauros é um sonho, uma paixão e uma loucura que todos nós já experimentamos pelo menos uma vez na vida. Sempre acreditei que os dinossauros são, antes de mais nada, uma conexão entre as pessoas e o planeta, entre as pessoas e sua história, entre as pessoas e a ciência. Sabemos que é verdade e sabemos que eles estiveram aqui, no mesmo planeta que hoje nos considera heróis em seu lugar. Mas está oculto, incrível, misterioso. Só podemos entender isso buscando e estudando. A caça aos dinossauros é a busca pela nossa história.