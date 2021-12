Já cem mortos. Afeta idosos e crianças

Quase 100 pessoas morreram no Sudão do Sul de uma doença chamada “misteriosa”.

Como o The Mirror também relatou, a doença já matou 97 pessoas até agora Feng você, no estado de Jonglei, na parte norte do Sudão do Sul. Devido às fortes inundações que atingiram a área, os médicos especialistas tiveram que chegar ao local em questão de helicóptero.

Na quinta-feira passada, o comissário do condado de Fangak, Bill Peter Bill, para confirmar que a morte de uma mulher idosa ocorreu devido a uma doença “desconhecida”.

Em seguida, o Ministério da Saúde do Sudão do Sul disse que a doença foi afetada principalmente Idosos e crianças menores de 14 anos.

Parece que entre os principais sintomas da misteriosa doença Tosse, diarreia, febre e dor de cabeçaDor nas articulações, perda de apetite, fraqueza e dor no peito.

Embora alguns funcionários da Organização Mundial de Saúde também tenham chegado Tente lançar alguma luz sobre a doençaNo momento, nada significativo foi descoberto.

Sudão do Sul inunda ‘tempestade perfeita para epidemias’

Fortes enchentes que atingiram o distrito de Fangak aumentaram a pressão sobre as agências de saúde locais devido a doenças endêmicas, como Malária e cólera. Mais de 200.000 pessoas fugiram de suas casas naquela que está sendo considerada a pior enchente da região em mais de 60 anos.

Já em novembro passado Médicos sem fronteiras Ele alertou que as enchentes no Sudão do Sul (causadas, segundo as Nações Unidas, pelas mudanças climáticas) serão um “Tempestade perfeita para epidemias.” As pessoas afetadas pelas inundações estão, de fato, “em maior risco de epidemias e doenças transmitidas pela água, como diarreia aquosa aguda, cólera e malária”.

A Organização Mundial da Saúde inicialmente pensou que a doença misteriosa poderia ser epidemia de cóleraMas as amostras conduzidas pelos especialistas deram negativo.