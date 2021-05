Parte do “RigeneRoSo”, in della Vittoria, educa os cidadãos no serviço ao bairro

Está ganhando corpo o “RigeneRoSo”, iniciativa desejada por Renato Sartini, porta-voz do Comitê dos Amigos da Via Plava, que visa fazer Della Vittoria é um laboratório científico formidável, Os projectos que afectam a vida das pessoas serão analisados ​​e avaliados em nome da “ciência cidadã” pelos cidadãos com o apoio de uma equipa de cientistas. Novas árvores, áreas de lazer, formação de ruas e muito mais: tudo o que os cidadãos podem sugerir, mas nada deve ser deixado ao acaso, ou opiniões, Mas foi avaliado cientificamente.

Foi selecionada a equipe de profissionais e cientistas que formarão os “cientistas cidadãos” que cuidarão da área: Sou arquiteto paisagista Enrica del Vecchio Arquiteto Francesca Calderal, médico florestal Bruno Santoro, O mesmo Sartini, Engenheiro de gestão, engenheiro mecânico Andrea Tade. Formação de comissão científica cuja função é verificar e aprovar projetos Teodoro Gorgadis, Pesquisador sênior do Instituto de Bioeconomia do Centro Nacional de Pesquisa em Bolonha, H Letizia Cremonini, Arquitecto paisagista com especialização em urbanismo, terrenos e paisagismo.

Os cursos serão realizados por vídeo, de 9 a 28 a 29 de junho. Como funcionará o RigeneRoSo? Através dos programas e do apoio do Centro de Investigação, serão analisados ​​os indicadores de saúde das zonas de entorno, passando-se a conceber espaços capazes de se adaptar e mitigar os efeitos negativos no bem-estar dos cidadãos, a começar pelos mais frágeis áreas. Das quais. Sartini acredita que esses estudos também serão úteis na seleção de árvores mais adequadas ao novo clima e a aspectos negligenciados como a sensibilidade.

Os interessados ​​em participar do projeto podem entrar em contato com Amici di Via Plava nas redes sociais ou enviar um e-mail para [email protected]