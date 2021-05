Aumente o prazer sexual, portanto, com exercícios de Kegel

O assoalho pélvico Desempenha a função principal de suporte e organização de todos os dispositivos área pélvicaEles são a bexiga, uretra, útero, sistema reprodutivo e ânus. No entanto, como com todos os outros músculos do corpo, o assoalho pélvico também tende a se desgastar com o tempo ou após certos eventos, incluindo gravidez, obesidade, levantamento de peso e velhice.

O exercícios de cone Nomeado após seu inventor, o ginecologista americano Arnold Kegel, ele permite o treinamento direcionado do assoalho pélvico. Muito úteis para prevenir ou combater problemas de saúde, mas também para melhorar a vida sexual, estes exercícios também são indicados em caso de anorgasmia e incontinência. Portanto, vamos ver em que consistem os exercícios de Kegel, como devem ser realizados e por que é importante fazê-los regularmente.

O que são exercícios de Kegel?

Portanto, os exercícios de Kegel são usados ​​para treinar e manter a flexibilidade assoalho pélvicoOu aquele grupo de músculos e ligamentos localizados na cavidade abdominal e na pelve.

O enfraquecimento progressivo do assoalho pélvico pode ter consequências bastante graves, tanto no nível físico – as mais comuns são enurese e prolapso uterino – quanto na esfera sexual – falta de relações sexuais nas mulheres e disfunção erétil nos homens.

É por isso que é tão importante Fortalecimento e treinamento dos músculos do assoalho pélvico Para diminuir esses problemas, garanta um suporte adequado do sistema geniturinário, além de melhorar a vida sexual, o que ajuda a atingir orgasmos mais intensos.

Como fazer exercícios de Kegel

Os exercícios de Kegel são fáceis de executar e podem ser feitos em qualquer lugar e a qualquer hora do dia: sentado, em pé, deitado ou durante o banho e o banho.

Esses exercícios incluem alguns exercícios simples contrações musculares voluntárias O púbis púbico realizado em série e, se praticado de forma regular e consistente, pode trazer melhorias e benefícios significativos.

Para determinar qual músculo você precisará trabalhar, imagine urinar e o fluxo parar repentinamente: a contração normal que você sentirá se refere, na verdade, ao músculo pélvico.

Veja como fazer corretamente os exercícios de Kegel:

Contraia os músculos do assoalho pélvico por 5-10 segundos seguidos, da mesma forma que você segura a urina

Solte lentamente esses músculos pelo mesmo período de tempo (5-10 segundos)

Repita a série 10 vezes 2-3 vezes ao dia.

Além disso, lembre-se de esvaziar a bexiga completamente antes de fazer os exercícios de Kegel, para não enfraquecer o músculo púbico e não mover as pernas, nádegas ou músculos abdominais durante a execução dos exercícios. Além disso, especialmente nas primeiras vezes, pode ser difícil manter os músculos pélvicos contraídos por 10 segundos. Não se preocupe e comece gradualmente, com contrações de 4-5 segundos, depois aumente gradualmente a duração.

Adapte a sua respiração: ao inspirar, deixe o assoalho pélvico relaxar e não contraia nada. A contração deve ser feita na fase de expiração, quando todos os músculos pedem para você expelir o ar dos pulmões.

bolas kegel

Além dos exercícios descritos acima, existem também bolas de kegel, também chamadas de bolas chinesas ou bolas de gueixa. São verdadeiras bolas, com diferentes formas e pesos, que se inserem na vagina como uma pipeta interna e têm a função de manter tonificados os músculos do assoalho pélvico.

Excelente ajudante para exercícios áreas de Kegel Podem ser confeccionados em diversos materiais, embora o silicone seja o mais comum, por serem hipoalergênicos e mais fáceis de inserir, ideais para treinar o assoalho pélvico e atingir o orgasmo com mais rapidez e facilidade. Uma vez inseridas, de fato, essas esferas estimulam os músculos do períneo, que se contraem reflexivamente: uma contração passiva automática ativa que, com o uso constante, aumenta a tensão muscular.

Como fazer exercícios com bolas de Kegel

O treino com bolas de Kegel é muito simples. Simplesmente insira as bolas de Kegel na vagina, se necessário com a ajuda de um pouco de lubrificante, e segure-as por cerca de dez minutos por dia, depois aumente o tempo de treinamento. Mais tarde, você também pode usá-lo durante suas atividades diárias normais.

Lembre-se sempre de limpar as bolas após cada uso com água morna e um pouco de sabonete ou detergente neutro.

Benefícios dos exercícios de Kegel

Ótimos exercícios de Kegel para Fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico E a bexiga: de fato, por meio de exercícios, você pode neutralizar a incontinência urinária, o vaginismo, a ejaculação precoce e o relaxamento da vagina. Também é muito útil durante a gravidez, pois ajuda a desenvolver a capacidade de controlar os músculos durante o trabalho de parto e prepara o assoalho pélvico para o próximo estresse fisiológico que será exposto durante as últimas etapas do trabalho de parto.

Além disso, a realização regular e contínua de exercícios de Kegel também traz grandes benefícios para a vida sexual do indivíduo. Aqui estão as mulheres:

maior capacidade de controlar o orgasmo,

A capacidade de atingir um orgasmo por mais tempo de uma forma mais fácil e rápida,

tratamento contra anorgasmia,

aumento da sensibilidade na área genital,

É mais provável que experimente orgasmos múltiplos.

No entanto, para os homens, os benefícios derivados dos exercícios de Kegel são: