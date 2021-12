O que acontece com quem come abacate com colesterol: aqui está a resposta

O abacate é uma fruta exótica deliciosa e rica em benefícios para o nosso organismo. Entre os vários benefícios, sabemos que o abacate mantém o açúcar no sangue sob controle e reduz o colesterol ruim, promovendo a perda de peso de forma natural. Se o abacate for consumido regularmente, é altamente recomendável incluí-lo em sua dieta.

Embora o abacate seja uma fruta, Do ponto de vista nutricional, é uma boa fonte de gorduras . Ao contrário de outras frutas, o abacate é realmente muito rico em gordura (77% das calorias vêm da gordura), que são principalmente monoinsaturadas e, portanto, gorduras boas, além de uma pequena quantidade de gorduras saturadas e poliinsaturadas. A maioria dessas gorduras monoinsaturadas são ácido oleico, que é o mesmo ácido graxo encontrado nas azeitonas e no azeite. É um tipo de gordura considerada saudável. Entre os benefícios dessas gorduras, encontramos: Um Maior sensibilidade à insulina , melhorando o controle de açúcar no sangue e reduzindo os níveis de colesterol LDL ruim.

Abacate na dieta

De acordo com os princípios básicos da dieta mediterrânea, as pessoas que podem incluir frutas e vegetais em sua dieta tendem a ter menos peso. Embora isso não signifique necessariamente que os abacates tornem as pessoas mais saudáveis, isso mostra que os abacates podem ser bem incorporados a uma dieta saudável, desde que você os inclua com base em suas necessidades diárias no início da estrada. Como funciona o abacate? De acordo com especialistas, o Defender contém ácidos graxos monoinsaturados e outros compostos bioativos que podem limitar essa oxidação e reduzir os níveis gerais de colesterol LDL. Não somente. Os abacates são ricos em carotenóides importantes para a saúde dos olhos e outros nutrientes que podem melhorar nossa saúde. Como você obtém mais benefícios ao comer abacate? Os especialistas recomendam combiná-lo com bolacha de trigo integral ou chutney de vegetais.

Em suma, a ciência mais uma vez nos mostra a importância de uma alimentação e estilo de vida saudáveis ​​para sermos mais saudáveis.