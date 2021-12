Jardim Cervo Michel Chartrand

A Associação de Biólogos de Quebec e a Ordre des Médecins Veterinaires du Québec apóiam a decisão de Longueuil de seguir as recomendações da Tabela de concertação sobre o equilíbrio ecológico do Parque Michel-Chartrand.

Gaston Rio e Marie Kristen Bellemare

Presidente da Ordem dos Cirurgiões Veterinários de Quebec e Presidente da Sociedade de Biólogos de Quebec, respectivamente

Nossa organização acredita que os membros desta mesa redonda seguiram um processo rigoroso de base científica para analisar o problema enfrentado pelo Parc Michel-Chartrand. As questões analisadas foram complexas e atribuíveis a uma combinação de fatores e reconhecemos que as diversas habilidades dos membros desta Mesa Redonda foram essenciais para fazer recomendações eficazes destinadas a restaurar o equilíbrio ecológico do parque.

“Vários problemas, cujos efeitos combinados danificaram gravemente o equilíbrio ecológico do parque”, disse o relatório. Esta deterioração é atribuída principalmente ao efeito destrutivo da broca da cinza esmeralda na floresta, a propagação de espécies exóticas invasoras que alteram a composição natural das plantas e o pastoreio intensivo de plantas por veados-de-cauda-branca, que abundam na área. . A falta de predadores combinada com o alto sucesso reprodutivo da espécie explicam essa abundância particularmente excessiva. A destruição resultante de plantas e habitats pode colocar em risco a sobrevivência da população de veados.

Ao mesmo tempo, alguns usuários alimentam veados, o que os torna mais tolerantes à presença humana. Esta é uma grande preocupação para a saúde dos usuários, já que o cervo é um vetor de criação de carrapatos pretos, que podem transmitir a bactéria responsável pela doença de Lyme aos humanos. Somado a isso está o aumento da presença de veados ao redor do parque, o que levou a um aumento nos acidentes rodoviários envolvendo veados.

O relatório conclui que a melhor solução para garantir a recuperação das plantas e a conservação da biodiversidade, bem como a segurança pública, é controlar a população de cervos, e isso infelizmente é através da esterilização dos cervos com a eutanásia de cerca de sessenta cervos.

Os especialistas em bem-estar animal consultados chegaram à mesma conclusão: a eutanásia era a opção recomendada à luz do fato de que as populações de veados deveriam ser bastante reduzidas em vez de reassentadas.

Para tanto, embora a última opção possa parecer – à primeira vista – mais atraente para os animais destinados à eutanásia, é importante entender por que não é recomendada no contexto. Você deve saber que cervos móveis que são, em sua maioria, hospedeiros do carrapato preto que causa a doença de Lyme, têm um alto risco de introduzir o parasita na população resgatada atualmente. Além disso, esses animais não podem viver em um ambiente com o qual você não está familiarizado. Completamente instáveis ​​e sem referências, isso os levaria a um estado de extrema fraqueza e, portanto, à morte certa, no decurso de seu deteriorado bem-estar.

Estamos cientes desde o início que as soluções propostas não são perfeitas e que é difícil aceitá-las. No entanto, eles permanecem essenciais para manter o equilíbrio ecológico deste ecossistema para o benefício da população e das gerações futuras.

olhar mais amplo

É importante lembrar que as questões levantadas no relatório de tabela podem ser observadas em muitos outros ambientes naturais no sul de Quebec. De fato, nas últimas décadas, as pressões humanas sobre os ambientes naturais têm favorecido o planejamento do uso da terra, limitando a capacidade dos ecossistemas de se auto-regularem naturalmente. Como resultado, muitas empresas enfrentarão situações semelhantes nos próximos anos.

Com a intervenção humana onipresente na região, espera-se que ações sejam tomadas para garantir a sustentabilidade dos ambientes naturais, que sustentam a rica – mas frágil – biodiversidade que deve ser preservada.

Acreditamos que a análise dessas questões complexas e o desenvolvimento de um plano de negócios visam: Profissionais competentes e reconhecidos por sua expertise. Em nossa opinião, neste contexto, a avaliação permite evitar a divisão de opiniões por vezes provocada pela simplificação excessiva de questões ambientais complexas como as do jardim Michel-Chartrand. As preocupações do público, e dos residentes de Longueuil em particular, também devem ser incluídas nessas decisões.

Nesse sentido, acreditamos que nossos membros da mesa de consultoria e consultores têm estado na melhor posição para encontrar soluções para os desafios do jardim.

Biólogos, com seu profundo conhecimento das interações entre nossos ecossistemas e a vida selvagem, e veterinários, com sua experiência em saúde e bem-estar animal, unem-se hoje para dar seu apoio às recomendações do programa de aconselhamento. Os problemas de fragmentação e interdependência dos ambientes naturais são desafios importantes que devem ser melhor integrados no planejamento futuro de nossos espaços. Veterinários e biólogos estarão sempre presentes para apoiar decisões científicas coordenadas.