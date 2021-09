Agora que o verão está chegando ao fim, é natural reprogramar a vida de acordo com prioridades muito específicas. Para muitos, um deles está constantemente retomando o treinamento. Assim, muitos se encontram em uma encruzilhada: Qual atividade física você escolhe?? Para fazer a seleção, alguns parâmetros devem ser levados em consideração. Entre eles, os mais comuns são queimar o máximo de calorias possível e beneficiar o coração. Então aqui está o esporte que você deve escolher para perder peso rapidamente e proteger o coração em qualquer idade. Veremos que algumas atividades são mais funcionais que outras e que, ao contrário do que muitos pensam, podemos começar a treinar em qualquer idade. Sempre teremos grandes benefícios.

Este é o esporte que você deve escolher para perder peso rapidamente e proteger o coração em qualquer idade

Antes de entrar na questão, é bom especificar que o treinamento tem efeitos muito subjetivos. Dependendo de como nossos corpos são compostos, podemos escolher o tipo de esporte mais funcional. No entanto, é possível dizer algumas palavras sobre conceitos gerais que ajudam a nos orientar.

Não podemos dizer qual esporte é mais emagrecimento ou melhor para o coração, em nível absoluto. Isso porque muito depende da intensidade com que treinamos. O exercício que faz você perder peso é o que força nosso corpo a consumir mais calorias. Estamos falando de esportes que envolvem muitos músculos (corrida, por exemplo). Além disso, você deve manter um ritmo médio dentro do chamado “limiar aeróbio”. Entramos na via aérea quando estamos exercendo por mais de 3 minutos. O exercício aeróbico, além de ser o príncipe dos exercícios para emagrecer, também tem efeitos importantes na saúde cardiovascular.

Com esses conceitos em mente, a melhor atividade para treinar para perder peso e fazer o bem para o coração é a atividade aeróbica contínua por 30-40 minutos por dia. Andar de bicicleta, correr e nadar, talvez com variações de intensidade, são excelentes candidatos.

Estamos sempre a tempo para começar

acidente pesquisar Os franceses, cujos resultados foram publicados pela Fundação Veronese, mostram como a idade não é um problema para se beneficiar do esporte. O estudo foi realizado em 40 pessoas com idades entre 55 e 70 anos. Pesquisas mostram que não há diferença, em termos de benefícios cardiovasculares, entre quem começou a treinar antes e depois dos 30 anos. Ao contrário, existem muitas diferenças entre indivíduos ativos e sedentários. Este último tem uma freqüência cardíaca significativamente maior, paredes mais finas dos vasos sanguíneos e maior dificuldade de armazenar oxigênio. Em suma, a chave para o bem-estar é treinar com exercícios aeróbicos, em qualquer idade.

