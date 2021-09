Com a ‘Festa da Ciência’, o festival de ciências em Grottaferrata foi interrompido (10-11-12 de setembro)

Três dias, de 10 a 12 de setembro, repletos de laboratórios, experimentos práticos, observações astrológicas, jogos e atividades de pesquisadores e contatos científicos para entusiastas de todas as idades, com observações astronômicas e degustações com produtores de vinho Grottaferrata.

O evento é promovido pelo Município de Grottaferrata, em cooperação com a ESA-ESRIN, o ENEA Frascati Research Centre, os Laboratórios Nacionais INFN em Frascati e a Frascati Science Society.

As atividades acontecerão de sexta-feira 10 a domingo 12 de setembro nos espaços do Istituto Comprensivo Falcone (acesso pela Via Roma 14, 00046 Grottaferrata) e na área externa de Capodarco Agricultura (Via del Grottino snc, 00046 Grottaferrata).

um programa

Na Escola Falcone você pode participar de uma série de laboratórios de ciências para todas as idades, enquanto no Capodarco os espaços agrícolas começam com 17 “Star Tastings” para provar os melhores vinhos produzidos pela Associação Grottaferrata Vignaioli. Das 20h à meia-noite, as observações astronômicas na companhia dos convidados estão programadas para o Frascati Scienza.

Também no Domingo de Capodarco, dia 12, das 17 às 22:30 os mais pequenos poderão descobrir os gostos dos animais ao nível da alimentação e observar alguns deles de perto. Abaixo está uma descrição das atividades que você pode encontrar: