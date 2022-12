Cerberus e Gryffon chegam assustadores: alerta se você tiver esses sintomas

Alerta Covid, a nova onda é assustadora: agora também chegarão Cerberus e Griffon, cuidado se você tiver esses sintomas, você deve definitivamente intervir dessa forma.

O Covid continua a evoluir e desta vez a nova alternativa é mesmo assustadora. Isso é afirmado na pesquisa da língua inglesa, vamos descobrir juntos quais são os sintomas e como se defender.

Parecia que tudo estava indo bem para melhor, mas é claro que SARS-CoV-2 Ele continua a se desenvolver e se torna cada vez mais forte. Infelizmente, a nova variante está se mostrando mais agressiva e com sintomas muito piores. O estudo da Zoe Health, conduzido por uma equipe de cientistas do Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School e King’s College London, revela todos os detalhes.

Graças a eles, conseguimos obter os resultados relacionados aos principais sintomas da nova variante, e tudo isso foi feito graças ao aplicativo móvel, através do qual os pesquisadores coletaram informações sobre os milhões de pessoas que testaram positivo na época . Doença do coronavírus. Certamente, agora é impossível entender se era SARS-CoV-2 ou gripe, até porque a perda do paladar e do olfato não ocorre mais entre os sintomas. Mas vamos descobrir o que é e como reconhecê-lo.

Covid: Eis os sintomas da nova forma

No momento, para entender se você está com o vírus, é necessário fazer um swab, de fato, os sintomas que cada vez mais são encontrados são semelhantes aos da gripe clássica. O que está acontecendo foi revelado por uma equipe de pesquisadores ingleses que, graças à ajuda de um aplicativo, conseguiram coletar informações de pacientes infectados com o vírus Covid. Mas o que apareceu? Segundo a pesquisa, os principais sintomas incluem dor de garganta, nariz entupido e espirros. Pelo contrário, a febre e a perda do paladar e do olfato desapareceram.

Obviamente, deve ser especificado que a situação pode mudar caso a caso, em particular dependendo do estado vacinal do sujeito positivo para Covid. De fato, para aqueles que estão feridos, mas completos ciclo vacinal Entre os sintomas há forte dor de garganta e em alguns casos com dor de cabeça e nariz entupido. Para quem recebeu apenas uma dose da vacina, a coisa é completamente diferente, aliás entre os sintomas havia dor de cabeça, coriza, dor de garganta, espirros e tosse persistente.