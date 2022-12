Mas é mesmo verdade que a ciência não é democrática?

Uma das muitas profissões de fé que circulam na mídia pública é que a ciência, segundo alguns professores que têm muita tinta no rosto, não é “democrática”. Mas o que essa afirmação realmente significa?

Dizer que a ciência não é democrática não é uma forma indireta de afirmar que a ciência pode ceder a métodos antidemocráticos e assim atribuir-lhe, pelo menos, um caráter político autoritário? Ou pode significar que a ciência não se rebaixa a ilusões força de vontadetalvez continuando a repetir o velho “ainda assim se move” diante de quem quer mesmo o universo de joelhos, mais uma vez, diante das muitas ambições dos poderes temporais?

Basta, aos olhos do nosso tempo, que a ciência reafirme o primado da racionalidade e da observação empírica para alardeá-los como “antidemocráticos” e, portanto, perigosamente hostis às conquistas liberais dos últimos séculos? Ou esse é o mesmo velho truque de politizar o neutro para fortalecer um lado desafiando o outro?

Que conceito de democracia surge, ou se quer sugerir, de tal declaração do suposto caráter antidemocrático da ciência? Não seriam precisamente aqueles que queriam forçar uma mudança autoritária na sociedade a transferir essas próprias ambições autoritárias para uma representação da ciência que, por outro lado, não possui em si um caráter político? Não estamos aqui, novamente, na encruzilhada entre a neutralidade do pensamento científico tentando fazer discursos sobre O que é aquilo E a eventos Com o único intuito de melhor compreender as realidades do mundo e os poderes especiais que querem, ao contrário, fazê-lo dizer o que lhes convém mais?

Pessoas inteligentes que em suas vidas abriram alguns livros e folhetos úteis para obter qualificações, ou aquelas que pouco pensaram sobre o assunto, sabem que a ciência não é e não pode ser, o que está borbulhando nos jornais e televisões: são eles, no máximo, tagarelar e gritar por quem paga o preço mais alto. Por outro lado, a ciência também escuta a criança se ela diz alguma coisa certa, porque a linha divisória do discurso científico está logo ali, mas essa idade que acha que sabe tudo, no final se revela como uma idade que nada sabe, exceto o que dizem os barões do poder.

Se, então, olharmos para certas classes, alguns podem dizer, podemos repetir sem dizer Bacon e Descartes, A ciência é um método, enquanto outros, sem pensar muito em repetir as palavras de Popper, também acrescentariam que ela se baseia na “falseabilidade”. A ciência, com o acréscimo consciente da palavra “moderno”, certamente é Além disso método, mas não pode – ou não deve – reduzir-se apenas a isso. A ciência que é interpretada como o único caminho é apenas uma aplicação cega, ou seja, Técnica (τέχνη), que traduzimos como “técnica”, mas seria mais correto traduzir por ars que, na língua dos gregos, se opõe ao termo natureza (φύσις). lá Técnica Ela também é representada como uma deusa auxiliando Ícaro em sua louca empreitada entre tantas mitológicas: essa representação, assim como várias outras, já contém um alerta e uma ligação entre a técnica e os perigos da arrogância (ὕβρις), assim como a infeliz aventura de o filho de Dédalo. Também aqui os antigos gregos vêm em nosso auxílio, mostrando-nos, através do brilho de suas alegorias, que esta técnica se afasta da fise De onde você é. O termo moderno “física”, derivado do grego, denota, de fato, uma disciplina dedicada à observação sistemática da natureza e em um contexto autenticamente racional, ou em uma sociedade verdadeiramente avançada, a física não deve ser subordinada à tecnologia, mas sim o contrário.

É tão estranho quanto trágico observar como a época contemporânea que grita a palavra “ciência” é, então, aquela da qual mais se distanciou, afogando a ciência em mera tecnologia a serviço do lucro. A ciência, no sentido mais verdadeiro do termo, pode ser definida como discurso racional baseado na observação crítica dos fatos e sua síntese através da aplicação de critérios lógicos conciliados em generalização teórica.

Para colocar em termos simples: Isaac Newton vê uma maçã caindo de uma árvore e este é um fato que ele resumiu na formulação lógico-matemática da lei universal da gravitação através da generalização teórica. Trata-se de uma definição prática de ciência que ignora os muitos caprichos da época contemporânea e, paradoxalmente, tornou-se incompreensível para aqueles experimentadores que se desviam das normas gerais do discurso científico e se entregam a observações secundárias contidas, como já criticava Nietzsche, em uma cena de fortes conotações cômicas, escrevendo sobre aquele homem curvado em Swamp Mud e pretende estudar o cérebro de uma sanguessuga de todo o coração, enquanto Zoroastro acidentalmente pisa nele. O indivíduo que Nietzsche ridiculariza abertamente é encontrado Em casa e em seu campo Imerso na lama, ele é mordido por sanguessugas no pântano e confessa: “Perto do meu conhecimento está minha negra ignorância.” É ele que, na obra de um pensador do rock, afirma incansavelmente: “Sou cego e quero ser cego”. Ou seja, quero esse método que, ao que parece, me aproxima fundamentalmente da realidade, na prática me distancia infinitamente dela.

A paródia de Nietzsche dessa bizarra figura cômica, dobrada e centrada no pequeno cérebro do sanguessuga, implica que ele de fato não é um homem de ciência e, portanto, nem mesmo de consciência. Então é o suficiente para lê-lo Zoroastro Para encontrar os rostos mal-humorados e raivosos de algumas celebridades populares da TV, que atraem novos tipos de sanguessugas e miragens, afirmam liderar todos nós, previamente autorizadoEntre os pântanos de seu delírio irracional e antidemocrático.