Ciência. As baleias ajudam contra as mudanças climáticas.

Conservar as baleias também pode ser benéfico no combate às mudanças climáticas: esses grandes animais marinhos de vida longa podem realmente contribuir para a redução do dióxido de carbono atmosférico (CO2) ao sequestrar grandes quantidades de carbono no fundo do mar.

Seu papel foi reavaliado por um estudo publicado na revista “Trends in Ecology and Evolution” por um grupo internacional de especialistas liderados por um biólogo. Heidi Pearson da Universidade do Sudeste do Alasca.

As baleias podem pesar até 150 toneladas e viver mais de 100 anos. Como todos os seres vivos, sua biomassa é composta em grande parte por carbono: por isso constituem uma das maiores reservas vivas de carbono na superfície dos oceanos, e fazem parte do sistema marinho responsável por armazenar 22% de todo o carbono da Terra.

“Devido ao seu tamanho e longevidade, as baleias exercem uma forte influência no ciclo do carbono, sequestrando animais menores com mais eficiência, comendo grandes quantidades de presas e produzindo grandes quantidades de resíduos”, explicam os pesquisadores.

Isso pode afetar o ciclo do carbono em todo o oceano

“Dado que as baleias fazem algumas das migrações mais longas do planeta, isso pode influenciar a dinâmica dos nutrientes e o ciclo do carbono na escala oceânica”.

As baleias consomem até 4% de seu peso corporal em krill e plâncton fotossintético a cada dia. No final do processo digestivo, produzem excrementos ricos em nutrientes importantes que ajudam o krill e o plâncton a prosperar, o que ajuda a aumentar a fotossíntese e a acumular carbono da atmosfera. Após a morte, seus cadáveres afundam no fundo do mar e liberam carbono nas profundezas onde se decompõe.

