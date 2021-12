Problemas de má digestão são a ordem diária quando se segue uma dieta desequilibrada. Vamos ver alguns dos remédios naturais mais eficazes.

Há alguns remédios naturais Pode efetivamente aliviar e resolver alguns problemas relacionados Indigestão. Hoje, a digestão severa é um dos problemas mais comuns que envolvem a má nutrição e um desequilíbrio da flora intestinal. As causas podem ser muitas, desde estresse até excesso de carboidratos. Vamos ver algumas soluções naturais.

Indigestão: regras a seguir e remédios naturais

Problemas Indigestão Eles são muito frequentes. Isso inclui pesos, má digestão, repetitivo arrotos NS dor de estômagoPrincipalmente após as refeições. Em geral, todos os especialistas em nutrição concordam com uma causa comum atribuída a dificuldades digestivas, que é “alimentação imprópria. Uma dieta desequilibrada compromete seriamente a saúde do estômago e do baço e as funções normais do estômago ao alterar as membranas mucosas.

Por exemplo, comer com muita frequência coloca uma pressão constante no sistema digestivo que ele nunca consegue se esvaziar. suco gástrico produzido naturalmente. Esta causa pesoFlatulência, fenômeno que também pode surgir por meio da flatulência, principalmente após as refeições. No entanto, existem deuses maneiras naturais E as regras a serem seguidas para evitar problemas de indigestão. Vamos ver o que são.

1) Erva-doce, hortelã e erva-doce são remédios naturais para o inchaço e o peso do estômago

Em caso de inchaço após as refeições ou sensação de peso, você deve contar com o trio Erva-doce, hortelã e erva-doce. Você pode beber um pouco Ticino Detox Pronto, ou melhor, tire essas três plantas através de suas plantas óleos essenciais. Depois de uma refeição bastam algumas gotas e o efeito digestivo aparecerá imediatamente.

2) Derivados de botões contra arrotos frequentes e peso

eu Extrato de botão de Ficus carica É um composto natural facilmente encontrado na medicina fitoterápica. tomado regularmente antes das refeições, em uma colher de café, tem um poderoso efeito digestivo contra a sensação de opressão que pode ocorrer com a necessidade de arrotos frequentes. Muitas vezes, após as refeições, parece barulhento Sensação de pressão no abdômen Pode ser devido a gastrite. Os extratos de botões garantem alívio instantâneo e acalmam inflamações persistentes.

3) Umeboshi de damasco contra azia

Existe uma variedade de damasco japonês chamado umeboshi Com poderosos efeitos benéficos em relação à indigestão. Está localizado em torno de fruta fermentada De cor avermelhada, rica em ácidos orgânicos que restauram a flora intestinal. Tem um grande efeito sedativo e é capaz de acalmar a azia. Os nutricionistas recomendam infundir damascos com del banco de chá, a fim de aumentar o efeito do sistema digestivo.

Sophia Melfi