Há uma rede de trilhões de km de cogumelos no subsolo, e a ciência quer mapeá-la

Pode não parecer, mas os cogumelos são essenciais para a vida. Na verdade, sob nossos pés, existe uma rede na qual os cogumelos usam carbono para se formar “Rodovias alimentadoras“É comum que trilhões de quilômetros de redes subterrâneas de fungos sejam encontrados em toda a Terra … e sabemos muito pouco sobre eles.

Precisamente por este motivo, a Sociedade de Proteção de Redes Subterrâneas (SPUN) pretende recolher novas informações sobre esta rede subterrânea, a fim de compreender melhor a capacidade inata desta rede para Absorção e armazenamento de dióxido de carbono.

As primeiras amostras desta incrível “teia fúngica” serão coletadas na Patagônia por cerca de 18 meses no próximo ano. Então, usando o aprendizado de máquina, um mapa de rede será gerado. Este é um esforço importante, porque de acordo com as estimativas atuais Esta “rede” armazena cerca de 5,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono Esse número pode ser três vezes maior.

Esses mapas podem estar disponíveis Ajudando cientistas a proteger esses ecossistemas O crescimento agrícola, o uso de fertilizantes e pesticidas, o desmatamento e a urbanização estão ameaçados. “Se perdermos este sistema, isso terá consequências muito graves para nossa capacidade de combater as mudanças climáticasDiz Toby Kerrs, professor de Biologia Evolutiva da Universidade VU em Amsterdã. A propósito, você sabia que existem cogumelos com gosto de frango ou lagosta?