Veja quantos passos você precisa dar por dia (e em que ritmo) para perder peso e ficar em forma

Saber a distância que você viajou em um dia pode ser uma ferramenta muito útil Perda de peso. Muitos de nós sentamos durante a maior parte do dia, o que pode ter um efeito negativo no corpo e no cérebro. mas, Ele caminha Acompanhar seus passos pode reduzir os riscos à saúde, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e rigidez articular. Caminhar regularmente também pode ajudá-lo a perder peso. Mas até onde você realmente precisa andar?

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alerta contra o sedentarismo e o estilo de vida sedentário e recomenda 150 minutos por semana de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos por semana de atividade de alta intensidade. Em outras palavras, o ideal é que você esteja ativo por 30 minutos por diaCinco dias por semana. Para benefícios adicionais à saúde, o CDC recomenda dobrar essa meta e chegar a 300 minutos por semana de intensidade moderada ou 150 minutos de atividade física de alta intensidade.

Se você está procurando especificamente para perder peso, a intensidade de sua atividade física também desempenha um papel importante. “A velocidade com que você anda desempenha um grande papel no número de calorias que você queima”, disse Greg Kay Nishi, MD, um cirurgião bariátrico do Khalil Center. 10.000 passos muito devagar Pode não ser suficiente para causar perda de peso. Pelo contrário, caminhar muito rapidamente, mesmo que seja menos de 10.000 passos, pode ser mais benéfico em termos de perda de peso. ”