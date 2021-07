Muitas coisas são feitas durante o dia. Trabalhamos, estudamos, treinamos em casa. Mas, acima de tudo, interagimos com as pessoas ao nosso redor. O homem, de fato, foi criado para estar com seus semelhantes. nossa saúde Depende.

Porém, para nos comunicarmos, usamos o aparato vocal. No entanto, nem sempre gostamos da nossa voz. Principalmente em alguns momentos.

A ciência revela por que odiamos nossa voz em certas situações

Diferentes tipos de som

Existem vários tipos de sons. Alguns são mais baixos, outros são mais altos em frequência. Alguns são doces e calmos, outros são mais rígidos e afiados. Claro, todo mundo tem uma voz única e irrepetível. E não estamos nos referindo apenas aos grandes cantores. Um tópico específico será tratado nas próximas linhas.

Todos terão ouvido sua própria voz gravada. Certamente não faltam oportunidades. Principalmente graças ao smartphone. As mensagens de voz são literalmente nosso pão de cada dia.

Às vezes, ficamos ressentidos com o que dissemos a nós mesmos. O efeito é muito estranho. Em alguns casos, temos dificuldade em nos reconhecer.

Felizmente, isso é muito comum. Isso provavelmente acontece com mais frequência para cantores e atores que ouvem muito suas vozes.

Além disso, na grande maioria dos casos, odiamos profundamente nossa voz.

Por que isso está acontecendo

O que ouvimos quando falamos geralmente vem de dentro. Uma letra diferente se aplica às gravações. As ondas se propagam de uma maneira radicalmente diferente. As ondas que observamos no primeiro caso são alteradas de alguma forma pelo aparelho vocal. Claro que falamos e ouvimos ao mesmo tempo. O smartphone também muda o som cortando certas frequências. É por isso que não nos reconhecemos.

Mas por que temos uma atitude negativa em relação às nossas vozes? Por que a odiamos tanto? A causa raiz é exatamente a estranheza de que falamos antes. Ao incorporar nossas ondas sonoras, imperfeições que normalmente não notamos aparecem. Além disso, estar em uma posição diferente do normal faz com que você se sinta desconfortável.

No entanto, fazer muitas gravações e ouvir muito a si mesmo pode atenuar tudo isso.