Muitas pessoas as jogam fora, mas esta pequena fruta de verão é um bem para a saúde

De cor vermelha viva, e de formato redondo, caracterizado pela presença de um longo caule, a cereja é o fruto que não pode faltar na nossa mesa. Mas junto com a cereja para garantir as grandes bênçãos que é uma panacéia para o coração e as artérias, essa fruta deve ser consumida para a saúde do ferro.

Embora muitos ignorem sem saber que esta pequena fruta de verão é uma mina de ouro para a saúde.

Esta pequena fruta é um verdadeiro remédio para a saúde, pois é um poderoso antiinflamatório, rico em antioxidantes que são benéficos para os órgãos e para a pele e retardam o envelhecimento das células. Rica em carotenóides, as cerejas protegem a pele dos raios solares permitindo um bronzeado uniforme.

Rico em vitaminas A e C e minerais como zinco, magnésio e ácido fólico, ajudam a proteger a visão e a fortalecer o sistema imunológico. Eles também fazem um trabalho de purificação do sangue e são poderosos secadores de fígado. São diuréticos naturais e ideais para consumo na prevenção de doenças como gota, Alzheimer e doenças degenerativas.

O poder curativo das cerejas

Nada se tira dessa fruta, aliás, com o pedúnculo é possível fazer decocções e bebidas úteis para purificar os rins e acalmar as cistites. Basta colocar as hastes de cereja em água fervente por 10 minutos e deixar secar. Em seguida, desligue o fogo e deixe o caldo esfriar um pouco, depois coe e beba entre as refeições.

doses diárias

O número de cerejas que se pode comer por dia pode chegar a 70 frutas, se for tomado como único fruto por dia, o importante é não ultrapassar 200 gramas por dia. Alternativamente, a dose diária varia entre 25/30 cerejas por dia. O consumo excessivo de cerejas pode ter efeitos laxanteEstou em nossos corpos e causo problemas para quem tem distúrbios intestinais.

