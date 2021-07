Iogurte como antidepressivo? Sim, a ciência diz isso

Os probióticos presentes no iogurte podem se tornar uma ajuda eficaz no combate à depressão e ansiedade. Isso é confirmado por um estudo realizado pela Universidade de Ucla e publicado na revista Gastroenterology, que confirmou que as bactérias ingeridas com os alimentos entram em estreita relação com a atividade do nosso cérebro. Vamos descobrir o que é.

O Equipe, liderado pelo professor Kirsten Tillich, Eu encontrei cérebro e intestinos sim efeito Mutuamente: envia o primeiro estímulos por segundo, que, por exemplo, no caso de Stress, “Somatiza” com sintomas Digestivo mais ou menos poderoso. No entanto, o o oposto como intestinos “Manter em forma” Com Iogurte Probióticos podem diminuir atividade de partes relacionadas do cérebro para emocional e tudo Dor.

Iogurte: o pote de luxo

para chegar a isso conclusão Um estudo foi realizado em 36 mulheres eu envelheci 18 e 55 anos, que foi então dividido em Três grupos. Eu comi o primeiro grupo duas vezes por dia, Por quatro semanas, uma Iogurte Contém vários probióticos e bactérias intestinais. o segundo assumiu produto lácteo que não contém probióticos e o terceiro (um grupo de ao controle) não consumido qualquer produto.

Todos Participantes Então foi estudado Submetido Para alguns Exame e deles Interações observado com eco Funcionalidade foto magnética. é um calendário Do grupo de mulheres que ele comeu Iogurte Rico em probióticos, o contrário Fotos capaz de Aceno estímulos emocionais (o amor, ódio, aversão, etc.) Acontece que A atividade diminuiu em ambos A ilha, Que trata as sensações internas do corpo e no córtex corpo sensível. Esse é o mesmo uma mulher Eles também eram mais Preparar Leva decisões.

“Muitos de nós mantém Na geladeira, uma tigela de Iogurte. Podemos comer por Tal como Ou por que achamos que ele pode nós vamos para saudação Geralmente”,

O médico explica Tillish, autor estúdio.

“Nosso Resultados sugira que alguns elementos Contido em Iogurte Eles realmente podem mudar A maneira como nossos cérebros respondem all’ambiente “.

O Conhecimento o que acontece em cérebro após modificação flora intestinal, pode resultar em futuro Para encontrar novas estratégias para prevenir Doenças como vadear, L Parkinson’s o para Alzheimer.