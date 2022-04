Sombras no Dia do Voo Espacial, Dedicado a Gagarin – Espaço e Astronomia

A guerra na Ucrânia também estende sua sombra no Dia Internacional do Voo Espacial Humano. Fundada em 2011 pela Organização das Nações Unidas (ONU) comemora o início da era espacial e Yuri Gagarin, que em 12 de abril de 1961 foi o primeiro homem a experimentar o voo espacial

Nunca, desde 2011, este dia chegou em um período tão difícil para o espaço, com uma importante cooperação espacial interrompida, como a missão ExoMars a Marte, que vê a Estação Espacial Internacional (ISS) um oásis que ainda está em operação regular.

Estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas Para celebrar “o início da era espacial para a humanidade”, o Dia do Vôo Espacial Humano nasceu para enfatizar a importância da “contribuição da ciência e tecnologia espacial para alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável e aumentar o bem-estar das nações e povos, bem como como assegurar a realização de suas aspirações de preservar o espaço sideral para fins pacíficos”.

Entre seus objetivos está também enfatizar que o espaço deve ser uma terra em benefício de toda a humanidade, pacífica e sem fronteiras.

O símbolo do dia é Yuri Gagarin Em 12 de abril de 1961, completou sua órbita ao redor da Terra a bordo da cápsula Vostok 1, atingindo uma altitude de 302 quilômetros. Um certo símbolo da competição espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, que as Nações Unidas definem como uma nova “dimensão” de toda a humanidade. Um ícone nesse sentido também é Disco de Ouro da Voyager, dois discos dourados montados a bordo das sondas Voyager que foram lançadas na década de 1970 para explorar as fronteiras do sistema solar e agora viajam pelo espaço interestelar, com uma mensagem de paz vinda de dentro de toda a humanidade. As movimentações mencionadas na página dedicada ao dia no site da ONU: “A Fundação do Projeto Voyager nos lembra quem somos, de onde viemos e que temos que nos tratar com carinho”, comentou o diretor das Nações Unidas Escritório de Assuntos Espaciais (UNOSA), Simonetta Di Pippo.

Mas nos últimos meses, o espaço também se tornou um território para propaganda política, por exemplo, o chefe da Agência Espacial Russa Roscosmos Dmitry Rogozin, por alguns dias, escolheu o rosto de Gagarin como sua foto de perfil no Twitter. As escolhas do chefe da Roscosmos levaram a uma importante cooperação com o Ocidente, incluindo a missão ExoMars a Marte e o uso europeu da plataforma Soyuz.

Gagarin “não pode ser objeto de um debate político” porque “uma símbolo da humanidadedisse a astronauta Samantha Cristoforetti da Agência Espacial Europeia (ESA).

Para resistir ao chefe da Agência Espacial Italiana (ASI), Giorgio Sacuccia,oásis de cooperaçãoEle acrescentou: “É a Estação Espacial Internacional (ISS). Apesar de tudo, nas últimas semanas vimos equipes de diferentes nacionalidades se revezando, e cada vez que as vimos continuar de forma simbólica mantendo as funções essenciais da vida da ‘ISS’ , sob diferentes responsabilidades de parceiros.” Sinal de que estamos “bem preparados para o futuro”.