FameLab 2023, Estão abertas as candidaturas para o Concurso Internacional de Comunicação Científica

31/03/2023





Verona Greco, entre os vencedores do FameLab 2019

Estão abertas as candidaturas para a edição de 2023 do FameLab, o concurso internacional para jovens investigadores científicos com talento comunicativo. FameLab Itália (www.famelab-italy.it) em coordenação com o Psiquadro em associação com o Cheltenham Science Festival e criado em 2023 em parceria com mais de 100 parceiros científicos e culturais, incluindo o National Research Council.

FameLab é um concurso de oratória dedicado a jovens investigadores e estudantes de doutoramento que, em apenas 3 minutos, devem apresentar conteúdos científicos numa língua popular (em italiano ou inglês) e obter os votos de um júri de especialistas do mundo da ciência e da comunicação . A competição é um evento especial e original para divulgar a atividade de pesquisa, uma vitrine internacional e um ponto de encontro para jovens pesquisadores e uma oportunidade de treinar algumas das técnicas de comunicação pública mais eficazes.

A edição de 2023 do FameLab traz duas grandes inovações: pela primeira vez, a competição será aberta não apenas para competidores das áreas científica, médica e de engenharia, mas também para competidores das humanidades que adotam métodos científicos, teorias e dados em suas pesquisas e falar sobre isso em suas palestras. Os interessados ​​em antropologia, arqueologia, economia, filosofia, geografia, direito, linguística, literatura, história da arte, psicologia, ciência política, sociologia e história são aceitos. Além disso, o campeão nacional terá acesso à final internacional e um prémio de 1.500€.

Uma variedade de seleções locais são fornecidas em 12 cidades italianas, quatro das quais têm entre os seus parceiros algumas estruturas CNR: Ancona (CNR – IRBIM), Camerino (CNR – ICCOM, CNR – INO, CNR – ISPC), Catânia (CNR – IMM) e Génova (CNR – Unidade de Comunicação). As seleções serão feitas Entre 31 de março e 19 de maio Com o seguinte cronograma:

– Ancona – 18 de maio

– brecha – 9 de maio

– Vestiário – 17 de maio

– Catânia Pré-seleção 8 de maio (Seleção final 11 de maio)

– Cosenza – 16 de maio

– Génova – 13 de abril

– LECCE – 19 de abril

– Palermo – 6 de maio

– Perugia – 16 de maio

– Pisa – 19 de maio

– Turim – 6 de maio

– Trieste – 31 de março

Os requisitos de elegibilidade podem ser encontrados aqui links. Todos os participantes inscritos receberão um pequeno curso online gratuito durante o qual serão explicadas as regras do FameLab Italia e serão dadas algumas sugestões para apresentações. Todas as datas de curto prazo podem ser encontradas no site oficial nas páginas de seleções individuais.

Os dois primeiros vencedores de cada seleção receberão uma master class internacional em comunicação científica a ser realizada em Perugia de 9 a 11 de junho de 2023, e a final nacional marcada para 30 de setembro em Perugia. O vencedor italiano competirá para se tornar o Campeão Mundial de 2023 na Final Internacional marcada para 24 de novembro de 2023.

para obter informação:

Luca Paletti

CNR – unidade de comunicação

Corso Peroni, 24-16152 Gênova

[email protected]

0106598787

Francisco Messina

Chefe da Unidade de Comunicações do CNR

Corso Peroni, 24-16152 Gênova

Tel: 0106598745 E-mail: [email protected]









Veja também: