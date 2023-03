Marte, uma parte italiana da sonda que trará amostras de volta à Terra

(ANSA) — LA SPEZIA, 30 de março — Um estudante italiano ajudou a projetar o mecanismo de separação da espaçonave para a futura missão Mars Sample Return (MSR) da NASA, que visa trazer as primeiras amostras de solo marciano para a Terra. A aluna se chama Dalia Raafat, e ela é representante dos alunos do curso de mestrado em mecatrônica do Marconi Campus em La Spezia e se formou hoje na Universidade de Gênova em La Spezia, tendo obtido uma oportunidade de dissertação na América. Agência Espacial, dentro do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL). em ca.

Um instrumento projetado em software CAD, fabricado, montado e testado pelo aluno, deveria conter, embalar e liberar a coleta de amostras coletadas em Marte. Para Rafat, “É um sonho realizado. Uma das coisas que mais me entusiasma neste trabalho é a criatividade necessária para projetar um mecanismo do zero e poder passar por todas as etapas do projeto. A ideia de gerenciar o componente de hardware também. Estou muito animado e a equipe com a qual trabalho é incrível, há pessoas inteligentes, são excepcionais em termos humanos.”

Entre eles está Michelle Easter, uma engenheira experiente do grupo de mecatrônica da NASA. “O retorno de amostras de Marte é um empreendimento complexo e acelerado que requer flexibilidade mental e pensamento criativo. Ter o apoio de jovens talentosos como Dahlia nos permite superar nossos desafios de design e teste, com a vantagem de ganhar nova experiência e novas perspectivas.”

A tese no exterior foi viabilizada pela Comissão de Relações Internacionais da Universidade de Gênova e pelo leal Reitor Fulvio Mastrogiovanni. “O sucesso desta iniciativa mostra como a preparação proporcionada por nossos mestrados, neste caso Mecatrônica de La Spezia, também é competitiva em nível internacional”, disse Giovanni Perselli, professor que seguiu Rifaat e delegado de relações internacionais no departamento. Engenharia Mecânica. (lidar).