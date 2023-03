Um jovem médico de Cuneo lidera o nascimento de uma clínica para doentes crônicos em Serra Leoa – Targatocn.it

Inaugurado estes dias, um Pujehun em Serra Leoao novo Clínica Ben Plus Para o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Este é um grande avanço, possibilitado pelo compromisso Médicos com África Kwam E no âmbito do projeto PEN-Plus, em colaboração com Ministério da Saúde Os Serviços de Esgoto de Serra Leoa financiados por Brigham and Women’s Hospital Baseado emRede de Pobreza NCDI.

No edifício recentemente renovado, onde se destaca uma mensagem de esperança”,Ajuda para a vida e saúde para todos! “, Hoje segue sobre 170 pacientesA maioria deles sofre de condições crônicas comuns, como pressão alta e diabetes tipo 2, mas também diabetes tipo 1, doença falciforme, asma, doença hepática crônica e epilepsia. A clínica fornece medicamentos e exames laboratoriais gratuitos para todos os pacientes.

“Resultados significativos já foram alcançados, como o manejo complexo de pacientes insulinodependentes com diabetes tipo 1 em uma área onde, até alguns meses atrás, a insulina não estava disponível e poucos sabiam como usá-la. – diz Giacomo Maro, um jovem internista que trabalha no país desde outubro de 2022 -. Agora temos pacientes jovens que medem o açúcar no sangue em casa com um glicosímetro, escrevem um diário de açúcar no sangue e podem auto-administrar insulina. O objetivo é criar um espaço saudável para todos que se torne uma referência para o enfrentamento das DCNT (doenças não transmissíveis) e emergências relacionadas, para o desenvolvimento de campanhas de informação sobre os determinantes da saúde (da água à alimentação, passando pelo sistema de saneamento) de a população, bem como descentralizar os serviços unificados nas regionais de saúde.

partiu em outubro passado de Cuneo, mesquitas marrom, aos 32, Ele veio pela primeira vez para Serra Leoa e se viu fugindo «Um longo e complexo processo que eu, juntamente com os meus colegas locais e expatriados da CUAMM, me ajudaram a iniciar e que o tenho visto crescer, todos os dias entre imprevistos, dificuldades e agradáveis ​​surpresas! Observar o progresso dos enfermeiros e agentes comunitários de saúde na prática médica diária, por vezes, me comove e me encoraja a continuar o longo processo de treinamento para alcançar níveis aceitáveis ​​de cuidado. Até a relação com os doentes e seus familiares preenche os meus dias, quando consigo dedicar-me a eles: agradecem o que fazem, sempre e em qualquer caso, e de vez em quando dão-me um ananás, mesmo que não tenham nada ! Mas a satisfação, de longe a maior, é o facto de começar de raiz o processo de montagem de uma clínica com todos os problemas organizacionais e burocráticos associados. Descobri e estudei os aspetos que estão na base da criação de um spa e isso será de grande valia para mim profissionalmente.”.

e conclui James Marrow: «Não fazia ideia que por detrás do nascimento de um projeto de raiz, havia tantos elementos a considerar, questões a abordar: desde a seleção de equipamentos de laboratório e reagentes ao fornecimento de eletricidade, entre painéis solares e geradores, desde pedidos de medicamentos por um trimestre para registro diário de produtos consumíveis para garantir o estoque. Na Itália, trabalhar como médico em um hospital público é algo natural, mas na verdade milhares de operações e personalidades profissionais contribuem para garantir o funcionamento de um estabelecimento de saúde. Outro desafio diário é interferir nos determinantes da saúde em um contexto de poucos recursos. Imaginemos explicar a um diabético em Pujehun que ele deve reduzir o consumo do único alimento disponível diariamente, ou seja, o arroz. Ele sorri e pergunta: “Doutor, me dá alguma coisa para comer? Senão, estou morrendo de fome!”

Os médicos trabalham com o Africa Cuamm na Serra Leoa desde 2012, começando no distrito de Pujehun, com intervenções no hospital e nos cinco centros de referência periféricos, para uma área de captação de mais de 380.000 pessoas. Em 2014, com a terrível epidemia de Ebola, CUAMM decidiu ficar de mãos dadas com a população local e cuidar dos moradores, e o condado de Pujehun foi o primeiro distrito a ser declarado livre de ebola. Em 2015, médicos da África Cuamm expandiram a intervenção para o Hospital Lunsar e depois para uma grande maternidade em Freetown, Hospital Maternidade Princesa ChristianPara cuidar de mães e filhos. No ano seguinte, a aposta alargou-se a outras zonas rurais, Bo, Makeni e Bonthe, sempre com particular atenção ao cuidado materno-infantil, e em 2018, o grande projeto NEMS (Serviço Nacional de Emergência Médica), Com o qual a CUAMM criou o primeiro serviço de ambulância, espalhado por todo o território nacional, para emergências de saúde.

Fundada em 1950, Médicos com África Kwam é a primeira ONG na área da saúde reconhecida na Itália e a maior organização italiana para a promoção e proteção da saúde da população africana. Implementa projetos de longo prazo com vista ao desenvolvimento, e intervém nesta vertente mesmo em situações de emergência, de forma a garantir serviços de qualidade acessíveis a todos. Médicos com a África Kwam trabalha hoje em 8 países da África Subsaariana (Angola, Etiópia, Moçambique, República Centro-Africana, Serra Leoa, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda) com mais de 4.500 trabalhadores de campo, 230 dos quais são italianos. Apoia 23 hospitais, 95 distritos (para actividades de saúde pública, cuidados materno-infantis e combate à SIDA, tuberculose e malária), 3 escolas de enfermagem (no Sudão do Sul, Uganda e Etiópia) e uma universidade em Moçambique.