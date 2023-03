O aumento de salário: a ciência explica como pedir e faz você dizer sim com um sorriso

Nem todo mundo sabe como fazer. No entanto, a ciência explica como pedir e obter um aumento facilmente

Os trabalhadores encontram-se muitas vezes na difícil posição de receber uma compensação que não é compatível com o seu valor, no entanto Você acha difícil solicitar uma emenda.

No entanto, a ciência provou que a aplicação de um Aumento de salário Não precisa ser uma experiência estressante e frustrante. No restante deste artigo, exploraremos algumas técnicas que você pode usar para solicitar um aumento com sucesso e obter a compensação que você merece.

Como solicitar aumento de salário

Pedir aumento de salário É um direito que todos os trabalhadores têm, mas muitos não o fazem por medo de criar tensão ou serem rejeitados. Felizmente, existem estratégias que você pode usar para enviar sua solicitação de aumento com eficiência. No restante deste artigo, exploraremos algumas dicas baseadas na ciência que podem ajudá-lo a pedir um aumento e obter o resultado desejado sem se sentir envergonhado ou estressado.

um de primeiras dicas Exigir aumento salarial, segundo especialistas do setor, consiste em um procedimento pesquisar em salários médios sua posição no mercado de trabalho. Essas informações podem ser facilmente acessadas em plataformas online como Glassdoor ou Indeed. Além disso, é importante saber Taxa de desemprego Por suas próprias habilidades para avaliar seu valor de mercado. Depois de obter essas informações, é importante superar o medo de pedir um aumento e se preparar adequadamente para isso. conversação com seu chefe. Para fazer isso, pode ser útil encontrar um mentor ou colega de fora da empresa que possa oferecer conselhos e feedback sobre a conversa.

Uma vez consertado O compromisso Com o chefe, é importante dialogar com ele Diplomacia Tenha empatia e evite fazer afirmações sem sentido. De qualquer forma, é preciso focar Valor adicionado que são trazidos para a empresa. Nesse sentido, é importante indicar os sucessos superiores de cada um e quais as competências específicas que mais tem a oferecer em relação a outros trabalhadores. Por fim, é importante ressaltar que os aumentos salariais dependem não apenas dos benefícios, mas também da capacidade de comunicar efetivamente o valor agregado do indivíduo para a empresa. Com essas dicas úteis dadas por especialistas do setor, de fato, o trabalhador poderá ir até seu gerente ou empregador com mais segurança e pedir um aumento salarial da forma correta.