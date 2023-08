Sergio Ferrari Summer School, Jornalismo agroalimentar entre o editorial e a ciência – Economia e Política

Agroalimentar, gastronomia e vinhos, paisagens, sustentabilidade e alterações climáticas: estas questões são cada vez mais abordadas pelos meios de comunicação públicos jornalistas Então é necessário conhecimento específico Para evitar erros graves.

o Escola de Verão Sergio Ferrariorganizado por Agriduemila Hub Innovation Srl Em cooperação com Colaboração Trentino E adega.

quando e onde

lá escola de ensino superiordedicado à memória do saudoso jornalista trentino V.I Isera (Tn) 18 a 22 de setembro de 2023 Em Casa del Vino della Vallagarina É dirigido a jornalistas, profissionais e blogueiros que trabalham no território nacional e que lidam com comunicações do setor agrícola na mídia pública.

Vamos falar sobre o que

O objetivo da escola de verão é fornecer aos participantes conhecimentos e habilidades sobre agricultura hoje, para escrever sobre esses tópicos de maneira informada e precisa. Serão abordados temas relevantes Todas as cadeias agrícolasEedição 2023 será feito um focar Especificado em setor vitivinícola.

Aulas de frente

foi introduzido Aulas de frente que incidirá sobre a evolução do clima ao longo dos séculos, o impacto das alterações climáticas no comportamento das plantas, mitigação e adaptação: raízes e zoneamento.

Os temas das aulas serão sustentabilidade ambiental, econômica e social, tecnologias tradicionais e inovadoras e novas raízes.

Haverá aulas específicas sobre coleta de dados (GIS, sensoriamento próximo e distante, big data), desenvolvimento de mapas e aplicações.

mesas redondas

Para conhecer em profundidade os temas relacionados com o setor agro-alimentar, existem também algumas aulas para além das aulas mesas redondas que abordará temas como gestão de riscos, sociedade, mudanças climáticas e mundo do crédito.

Explicaremos o que significa agricultura orgânica, biodinâmica e integrada e avaliaremos o sistema de certificação.

Os viveiros de vinhas e como produzir vinho com castas resistentes serão explorados do ponto de vista dos consumidores e distribuidores.

Além disso, ele se concentrou na disseminação da agricultura de precisão na Itália, no treinamento de agricultores e em alguns casos.

Você não vai perder um único Dia de escola com uma visita Fundação Edmundo Mach (San Michele Adeje, Trento) e melinda (Cles, toneladas).

lugares disponíveis

A escola de verão exige um mínimo de 10 e um Máximo de 15 participantesque será premiado no final da iniciativa documentado de compartilhamento.

Como participar

Para se matricular na Escola de Verão Sergio Ferrari, é necessário apresentar pedido de admissãoacompanhado de anexos conforme especificado em perceberE até 30 de agosto de 2023 Por e-mail para os dois endereços (enviando para ambos):

costanza.fr[email protected] – ​​​​[email protected]

As candidaturas serão então analisadas por Comitê Científico com o qual você concordará com base em seus requisitos específicos.

Saiba mais sobre a Sergio Ferrari Summer School 2023

Baixe o anúncio

Baixe a apresentação

Baixe o software